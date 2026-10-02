Unión cayó 3-0 ante Boca y sumó su tercera derrota consecutiva

Unión perdió 3-0 ante Boca en La Bombonera, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. Lautaro Di Lollo y Leonel Flores, en dos oportunidades, marcaron los goles del conjunto local, que fue superior durante buena parte del encuentro y terminó imponiéndose con claridad ante el equipo dirigido por Leonardo Madelón.

El Tatengue intentó plantear un partido parejo en el comienzo, pero Boca aprovechó una de sus primeras situaciones para abrir el marcador. A los 22 minutos, Di Lollo ganó de cabeza dentro del área tras un envío y estableció el 1-0.

Unión tuvo una oportunidad para llegar al empate a la media hora de juego. Después de una recuperación en campo rival, Ignacio Malcorra recibió la habilitación y probó con un zurdazo que fue controlado por el arquero Leandro Brey.

Sin embargo, esa posibilidad no modificó el desarrollo del partido. Boca mantuvo el control del juego, manejó la pelota y encontró espacios ante un Unión que tuvo dificultades para recuperar y generar situaciones de peligro. El equipo local se fue al entretiempo con la ventaja mínima.

En el segundo tiempo, la tendencia se mantuvo. Boca continuó siendo el equipo más peligroso y estuvo cerca de ampliar la diferencia a los siete minutos, cuando Alan Velasco sacó un remate cruzado que pasó apenas desviado.

Con el correr de los minutos, Unión no consiguió encontrar respuestas futbolísticas para cambiar el desarrollo. Boca siguió manejando el partido y, en el tramo final, terminó de definirlo. A los 37 minutos, Leonel Flores recibió dentro del área y sacó una gran definición para poner el 2-0.

Ya en tiempo de descuento, Flores volvió a aparecer para marcar el tercero y sellar el resultado definitivo. Boca consiguió así una victoria contundente, mientras que Unión se quedó sin margen para reaccionar y terminó sufriendo una nueva derrota en el campeonato.

Con este resultado, el equipo de Leonardo Madelón sumó su tercera caída consecutiva y perdió terreno en la tabla de posiciones. Ahora deberá buscar la recuperación el próximo viernes, cuando desde las 21:45 reciba a Defensa y Justicia.