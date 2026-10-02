Protestas estudiantiles se extienden por Francia y alcanzan a las universidades

Las protestas estudiantiles que comenzaron la semana pasada en la región de París se extendieron a diferentes puntos de Francia y alcanzaron también a las universidades. Los manifestantes reclaman mejores condiciones educativas, frenar la supresión de puestos universitarios y los recortes de becas, mientras los sindicatos estudiantiles convocaron a continuar con los bloqueos.

Según informó DW, los sindicatos señalaron que alrededor de diez universidades fueron bloqueadas en ciudades como París, Lyon, Estrasburgo, Montpellier y Marsella. En paralelo, continuaron las protestas en numerosos institutos y en algunos lugares se registraron incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con las cifras difundidas por el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, 356 institutos fueron bloqueados el miércoles, frente a los 338 registrados durante la jornada anterior. El funcionario informó además que 625 personas fueron detenidas y 83 agentes resultaron heridos.

Uno de los episodios se produjo en Pantin, en las afueras de París, donde fueron incendiados contenedores frente a un instituto, lo que motivó la intervención de los bomberos. En otros establecimientos, la presencia de efectivos antidisturbios derivó en momentos de tensión con los estudiantes concentrados en los accesos.

Nuñez calificó los disturbios como actos de “violencia urbana” y anticipó que habrá intervención policial ante este tipo de episodios. La caracterización corresponde al Gobierno francés, en medio de una movilización que continúa extendiéndose por el país.

Reclamos y respuesta del Gobierno

El movimiento estudiantil reclama mayores recursos para el sistema educativo, el mantenimiento de puestos universitarios y evitar recortes en las becas. Ante la continuidad de las protestas, el Ejecutivo anunció la creación de una plataforma de concertación para debatir esas demandas.

Sin embargo, los sindicatos estudiantiles llamaron a mantener los bloqueos, por lo que las medidas continuaron en institutos y comenzaron a trasladarse a establecimientos universitarios.

La protesta adquirió además una dimensión política en medio de la campaña hacia las elecciones presidenciales del próximo año. Según consignó DW, Jean-Luc Mélenchon expresó su apoyo a los manifestantes, una posición que generó críticas del Ejecutivo y de otros candidatos, que interpretaron sus declaraciones como un llamado a la violencia.