La oposición convocó a una sesión especial y buscará rechazar el DNU de la Ley de Tierras

Distintos bloques opositores de la Cámara de Diputados convocaron a una sesión especial para el próximo 15 de octubre, con una agenda que incluye el tratamiento del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados al endeudamiento familiar. El pedido fue presentado por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y lleva la firma de legisladores de distintos espacios políticos.

La sesión está prevista para las 14 y, para que pueda comenzar, los bloques que impulsan la convocatoria deberán reunir 129 diputados, el número necesario para alcanzar el quórum. Entre quienes acompañaron el pedido se encuentran Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Jorge Fernández, Natalia de la Sota y Mónica Frade, además de otros legisladores.

Uno de los principales puntos de la agenda será el DNU 70/2023, en particular su artículo 154, que derogó la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011. La oposición buscará dejar sin efecto esa disposición para restablecer el régimen que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La convocatoria tomó impulso luego del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la vigencia del artículo.

La Ley de Tierras Rurales establecía, entre otras restricciones, que la titularidad extranjera no podía superar el 15% del total de las tierras rurales del país, con límites similares a nivel provincial y municipal. También fijaba un máximo de 1.000 hectáreas para un mismo propietario extranjero en la zona núcleo o su equivalente según la ubicación geográfica y establecía restricciones para la adquisición de tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera o vinculadas a grandes cuerpos de agua permanentes.

El tema volvió al centro de la discusión política después de que la Corte Suprema dejara firme la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, al revocar un fallo que había declarado su inconstitucionalidad. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la norma, sino que rechazó la demanda impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) por cuestiones vinculadas con su legitimación para iniciar la acción judicial.

En paralelo, los senadores justicialistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto para derogar específicamente el artículo 154 y restituir la Ley de Tierras. De esta manera, el Congreso comenzó a avanzar por la vía legislativa sobre una cuestión que quedó nuevamente abierta a partir de la decisión de la Corte.

La sesión especial también incluirá el tratamiento de los dictámenes sobre emergencia nacional en discapacidad y endeudamiento familiar, dos temas que ya habían sido impulsados en comisiones de la Cámara baja. En el caso de la discapacidad, se busca avanzar con la prórroga de la emergencia; mientras que en materia de endeudamiento se debatirán iniciativas destinadas a abordar la situación de las familias con dificultades para afrontar sus obligaciones.

La convocatoria abre ahora una etapa de negociaciones entre los distintos bloques para intentar reunir el quórum necesario. Los sectores que impulsan la sesión no cuentan por sí solos con los 129 diputados requeridos, por lo que deberán sumar el respaldo de otros espacios que no suscribieron el pedido.