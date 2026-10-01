Milei se reunió con Macron en París y hablaron de inversiones y ajuste fiscal

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, en el marco de la Argentina Week, una iniciativa impulsada por la Embajada argentina para promover inversiones europeas en el país.

Milei llegó a la sede del gobierno francés acompañado por su hermana, Karina Milei, y fue recibido por Macron y su esposa, Brigitte Macron. Tras el saludo protocolar y las fotografías de rigor, los mandatarios mantuvieron un encuentro privado de aproximadamente 40 minutos.

Según fuentes oficiales, durante esa primera reunión abordaron distintos temas de interés para ambos países, entre ellos inteligencia artificial, las inversiones anunciadas por empresas francesas en Argentina y el desarrollo de la Argentina Week en París. La agenda energética ocupó un lugar destacado, a partir de los proyectos que compañías francesas tienen en el país.

Luego de la bilateral, Milei y Macron encabezaron una reunión de trabajo ampliada, de la que participaron funcionarios, empresarios, gobernadores y otros integrantes de las delegaciones argentina y francesa. En ese encuentro hubo exposiciones de los dos presidentes y preguntas de los participantes.

Uno de los temas planteados por representantes franceses fue el sostenimiento del ajuste fiscal argentino y el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas. De acuerdo con fuentes del Gobierno argentino, se trató de una cuestión de particular interés para los funcionarios y empresarios franceses.

La delegación argentina estuvo integrada, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. También participaron empresarios como Martín Migoya, Manuel Antelo, José Luis Manzano, Horacio Marín y Marcos Bulgheroni.

El discurso de Milei ante inversores

Antes del encuentro con Macron, Milei había participado de las actividades de la Argentina Week en la sede de la OCDE, donde expuso ante inversores y representantes del sector financiero. Allí defendió el rumbo económico de su administración y planteó sus proyecciones para los próximos años.

El Presidente afirmó que su Gobierno cuenta con una “bazuca” de 75.000 millones de dólares para enfrentar, según sus palabras, eventuales “intentos desestabilizadores y golpistas” durante el proceso electoral. También sostuvo que, si logra la reelección en 2027, 2028 será “el mejor año económico de la historia”.

Durante su exposición, Milei aseguró que la economía argentina podría acumular un crecimiento superior a 16 puntos porcentuales al finalizar su mandato y comparó esa proyección con el crecimiento promedio de los países de la OCDE. También afirmó que su objetivo es convertir a Argentina en “el país más pro mercado de Occidente” y avanzar hacia una mayor libertad económica.

El mandatario volvió a defender el ajuste fiscal y sostuvo que su administración es la única de los últimos tres gobiernos que logró mantener un resultado financiero positivo y reducir el endeudamiento total. Además, vinculó una eventual continuidad de su espacio en el poder con la posibilidad de que Argentina alcance el grado de inversión, algo que, según planteó, permitiría reducir las tasas de interés y favorecer nuevas inversiones.

En ese contexto, Milei destacó especialmente las oportunidades de Argentina en sectores vinculados con la inteligencia artificial, a partir de la disponibilidad de energía, minerales, tierras y capital humano especializado.

La agenda presidencial en París tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer los vínculos económicos con Francia y atraer inversiones. Durante la jornada, la compañía francesa TotalEnergies anunció además un plan de inversión de US$10.000 millones en Argentina, principalmente destinado al incremento de la producción de gas.