El Liceo Municipal convoca a aspirantes para interinatos y suplencias 2027

El Liceo Municipal “Faustino M. San Juan” anunció la convocatoria para la preinscripción de aspirantes a interinatos y suplencias correspondientes al ciclo lectivo 2027. El trámite estará habilitado del 5 al 9 de octubre y se realizará exclusivamente por correo electrónico.

La convocatoria alcanza a las distintas disciplinas que se dictan en la institución: Francés, Inglés, Portugués, Italiano, Lengua de Señas Argentina, Danzas Folklóricas Argentinas, Artes Visuales y Teatro. También comprende las diferentes especialidades del área de Música, entre ellas Guitarra Criolla, Guitarra Eléctrica, Flauta Dulce, Flauta Traversa, Piano, Bajo Eléctrico, Saxofón, Violín, Batería, Canto Popular y Trompeta.

Las personas interesadas deberán enviar un correo a [email protected], con el asunto “PREINSCRIPCIÓN A INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2027”. En el mensaje deberán consignar área a la que se inscriben, nombre y apellido completo, DNI, título docente, teléfono y dirección de correo electrónico.

Luego de recibir la solicitud, la Secretaría del Liceo enviará por correo electrónico la ficha de inscripción y comunicará los requisitos para la presentación de la documentación. Esta instancia deberá completarse entre el 19 y el 24 de octubre, de 10 a 18, en la Secretaría del Liceo Municipal, ubicada en Castelli 1636.

Entre los requisitos se encuentra contar con el título de la especialidad, en el que figuren el promedio general de la carrera y el promedio de Práctica de la Enseñanza, además de la competencia otorgada al título por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Las fotocopias deberán estar certificadas por autoridad competente y foliadas.

En el caso de la antigüedad docente, se tendrá en cuenta únicamente aquella que pueda acreditarse mediante constancia emitida por el establecimiento educativo o copia fehaciente del legajo docente expedido por el sistema oficial de empadronamiento. Además, quienes ya hayan presentado su legajo en ciclos anteriores y este permanezca en la institución deberán solicitarlo por correo electrónico para su actualización, con una anticipación de cinco días hábiles.