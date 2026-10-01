Eco Canje suma nuevas jornadas durante octubre: conocé días, lugares y horarios

La Municipalidad dio a conocer el cronograma de Eco Canje correspondiente al mes de octubre, que contempla ocho jornadas en distintos puntos de la ciudad. Las actividades se desarrollarán los martes por la tarde y los viernes por la mañana, con propuestas distribuidas en plazas, vecinales y otros espacios.

A través del programa, los vecinos pueden acercar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas de temporada, como parte de una iniciativa que busca promover la separación de residuos y la recuperación de materiales.

De acuerdo con el cronograma difundido, las jornadas de octubre serán las siguientes:

Viernes 2 de octubre , de 9 a 11, en Plaza 2 de Abril (Tomás Lubary y Candioti).

Martes 6 de octubre , de 15 a 17, en Plaza Libertad (Avellaneda entre 25 de Mayo y Centenario).

Viernes 9 de octubre , de 9 a 11, en el Anexo Jardín Municipal (Córdoba y Chapeaurouge).

Martes 13 de octubre , de 15 a 17, en la Vecinal Iriondo (Roque Sáenz Peña 3388).

Viernes 16 de octubre , de 9 a 11, en la Vecinal Oeste (Tierra del Fuego 3901).

Martes 20 de octubre , de 15 a 17, en Plaza Hernandarias (Iriondo y Hernandarias).

Viernes 23 de octubre , de 9 a 11, en la Vecinal 7 de Marzo (Derqui 1895).

Martes 27 de octubre, de 15 a 17, en la Vecinal Favaloro (Crespo y Lisandro de la Torre).

El programa permite acercar distintos tipos de materiales reciclables, que son recuperados para su posterior clasificación y reciclado. A cambio, quienes participan reciben un plantín o semillas de temporada.

Desde el Municipio invitaron a los vecinos a sumarse a las distintas jornadas y a incorporar la separación de residuos y el reciclaje como parte de los hábitos cotidianos vinculados con el cuidado del ambiente.