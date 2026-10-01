Un joven de 24 años murió tras perder el control de su moto en la Autovía 19

Un joven de 24 años murió este jueves por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en el kilómetro 40 de la Autovía 19, en jurisdicción de San Jerónimo del Sauce. El hecho involucró a una motocicleta de alta cilindrada y ocurrió alrededor de las 5:30, sobre la mano que circula en dirección hacia Córdoba.

Según las primeras informaciones recogidas en el lugar, el motociclista habría perdido el control del vehículo y posteriormente derrapado. El joven falleció como consecuencia de las heridas sufridas, mientras que la mecánica del accidente continúa bajo investigación y hasta el momento no se informó la intervención de otro vehículo.

El siniestro ocurrió en una zona descampada, pasando el acceso a San Jerónimo del Sauce en dirección hacia Córdoba. De acuerdo con lo informado por AIRE, en ese sector no habría cámaras que permitan reconstruir mediante registros fílmicos lo sucedido.

Por ese motivo, el eventual aporte de testigos podría resultar relevante para determinar las circunstancias en las que el motociclista perdió el control de la moto.

Personal policial y de seguridad vial trabajó durante la mañana en el lugar para preservar la escena y realizar las tareas correspondientes.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas. Finalmente, cerca de las 9, ambas manos de la Autovía 19 fueron nuevamente habilitadas.

La investigación continuará ahora con el objetivo de establecer con precisión la mecánica del siniestro fatal.