ASOEM denunció una nueva sanción en Sauce Viejo y habló de “persecución” a sus afiliados

Por Santotomealdía



La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) cuestionó una nueva sanción aplicada a un trabajador municipal de Sauce Viejo afiliado al gremio, quien, según informó la organización, recibió 30 días de suspensión. El sindicato responsabilizó por la medida a la gestión del intendente Mario Papaleo y denunció que se trata de una situación que se viene repitiendo con sus representados.

Según sostuvo ASOEM, ya son cuatro los trabajadores afiliados al sindicato que fueron sumariados durante la actual gestión municipal. A partir de esos antecedentes, el gremio rechazó considerar los episodios como casos aislados y afirmó que existe “una práctica que se repite contra los afiliados a la ASOEM”.

Respecto de la última sanción, la organización aseguró que los 30 días de suspensión dejan al trabajador “al borde de la cesantía” y cuestionó que, a su entender, no se haya realizado previamente el abordaje correspondiente de la situación.

El comunicado no precisa cuál fue el hecho concreto que motivó el sumario y la suspensión. ASOEM señaló, no obstante, que “se utilizan situaciones que no han sido comprobadas y sobre las que no existen elementos suficientes para justificar una sanción de esta magnitud”.

En ese sentido, el sindicato aclaró que no desconoce la gravedad de la problemática involucrada, aunque tampoco brindó detalles sobre ella. “Lo que cuestionamos es que una problemática tan grave sea utilizada como disparador para perseguir y disciplinar trabajadores”, expresó.

El cuestionamiento al Ejecutivo

ASOEM apuntó directamente contra la administración municipal y sostuvo que “el Ejecutivo de Sauce Viejo no puede convertir el sumario y la sanción en herramientas de persecución”.

Para el gremio, una situación que debería atravesar instancias de abordaje, prevención y utilización de herramientas institucionales terminó derivando directamente en una suspensión de 30 días. “ASOEM no lo va a naturalizar”, advirtió.

Finalmente, la organización aseguró que acompañará al trabajador sancionado y que continuará interviniendo ante situaciones que considere contrarias a los derechos laborales: “No vamos a dejar solos a los trabajadores. No vamos a permitir que se avance sobre sus derechos. Y no vamos a mirar para otro lado”.