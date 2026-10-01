Milei, en París: “Estamos bien armados para los intentos desestabilizadores y golpistas”

El presidente Javier Milei aseguró en París que el Gobierno cuenta con una “bazuca” de unos US$75.000 millones para afrontar la volatilidad que pueda generar el proceso electoral y, según sus palabras, enfrentar eventuales “intentos desestabilizadores y golpistas”. El mandatario realizó estas declaraciones durante el lanzamiento de la Argentina Week, una iniciativa destinada a presentar oportunidades de inversión del país ante empresarios e inversores europeos.

En su exposición, Milei volvió a defender el rumbo económico de su gestión y sostuvo que, si su espacio político logra ser reelegido, 2028 será “el mejor año económico de la historia”. El Presidente ya había planteado una proyección similar durante su reciente presentación ante inversores y banqueros en Nueva York.

“Hoy la Argentina quiere ser el país más pro mercado de Occidente y ya es uno de los que más crece”, afirmó Milei, quien sostuvo que su Gobierno continuará avanzando hacia una mayor libertad económica. En ese marco, volvió a cuestionar la situación que, según su diagnóstico, recibió al asumir y responsabilizó al tamaño del Estado por el desequilibrio fiscal.

Al referirse al escenario electoral y a la posibilidad de que aumente la volatilidad, el Presidente aseguró que el Gobierno está “bien armado” para enfrentar eventuales episodios de inestabilidad. “Estamos bien armados para los intentos desestabilizadores y golpistas”, afirmó, al referirse a los recursos por unos US$75.000 millones que, según explicó, permitirían afrontar ese escenario.

Milei también vinculó sus perspectivas económicas con el resultado de las próximas elecciones y con una eventual mejora de la calificación crediticia de la Argentina. En ese sentido, sostuvo que una victoria de su espacio permitiría avanzar hacia el investment grade, lo que, según su interpretación, reduciría el costo del financiamiento y favorecería un proceso de crecimiento acompañado por una mayor reducción de la pobreza.

“Entren ahora”, les dijo el Presidente a los inversores presentes, y agregó: “Después de que seamos investment grade quizás ya sea tarde”.

El balance que hizo Milei de su gestión

Durante su discurso, el mandatario repasó los principales indicadores que, según su evaluación, muestran los resultados de su administración. Afirmó que al asumir encontró un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI, compuesto por cinco puntos correspondientes al Tesoro y otros diez vinculados al Banco Central.

Según Milei, esa situación había generado una fuerte presión monetaria y financiera. El Presidente atribuyó la corrección de ese desequilibrio a la política económica implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como “el mejor ministro de Economía de la historia argentina”, y destacó también el trabajo del titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El mandatario sostuvo que el ajuste fiscal se realizó sin default ni confiscaciones de ahorros y afirmó que su administración es la única de las últimas tres que logró obtener resultado financiero positivo y reducir el endeudamiento total del país. También destacó la evolución de las jubilaciones, las reservas internacionales y las exportaciones.

En cuanto a sus proyecciones, Milei sostuvo que la economía argentina acumulará más de 16 puntos de crecimiento al finalizar su mandato, una expansión que, según comparó, superaría ampliamente el promedio de los países de la OCDE.

El Presidente también planteó que la Argentina tiene condiciones para convertirse en un destino relevante para inversiones vinculadas con la inteligencia artificial, debido a su disponibilidad de energía, minerales, tierras y capital humano especializado. En ese sentido, adelantó que el Gobierno trabajará en un marco legal destinado a favorecer inversiones en ese sector.

La Argentina Week busca atraer inversiones

La exposición de Milei se produjo durante el inicio de la Argentina Week en París, que comenzó con un encuentro en la Embajada argentina y reunió a funcionarios nacionales, gobernadores y representantes de empresas de sectores como energía, minería, agroindustria, tecnología y finanzas.

La iniciativa busca presentar ante inversores europeos las oportunidades que ofrece el país, con especial atención en Vaca Muerta, la minería y el sector agropecuario. El lanzamiento contó con la participación del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y del ministro de Economía francés, Ronald Lescure.

La delegación argentina está integrada además por varios funcionarios nacionales y 13 gobernadores, junto con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Las principales actividades continuarán en la OCDE, donde están previstas exposiciones y anuncios relacionados con proyectos de inversión.

Durante los encuentros, los representantes argentinos buscarán transmitir las oportunidades vinculadas con los distintos sectores productivos, mientras que entre los temas que aparecen en las conversaciones con inversores también figura la previsibilidad y continuidad de las políticas económicas y regulatorias.