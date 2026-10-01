Argentina arrancó la era de la renovación con una goleada 4-0 ante Bolivia

La Selección argentina comenzó con una goleada su primera presentación después del Mundial 2026. En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo de Lionel Scaloni venció 4-0 a Bolivia en un partido que también significó el comienzo de una nueva etapa tras la salida de Lionel Messi como principal referente del equipo.

La Albiceleste dominó el encuentro desde el comienzo y tuvo una posesión de pelota que por momentos superó el 80%, ante una Bolivia que prácticamente no logró inquietar al arco argentino. El equipo de Scaloni recuperó rápidamente la pelota cada vez que la perdió y fue construyendo su superioridad hasta encontrar el primer gol.

A los 18 minutos, una combinación entre Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister terminó con la pelota en los pies de Lautaro Martínez, quien sacó un potente remate desde la puerta del área para poner el 1-0.

Argentina mantuvo el control y amplió la diferencia diez minutos después. A los 28 minutos, nuevamente Palacios participó de la jugada y dejó a Nicolás Paz mano a mano con el arquero Guillermo Viscarra. El futbolista del Como de Italia resolvió con una definición por encima del arquero para marcar el 2-0 y cerrar una muy buena primera mitad.

El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia y el seleccionado argentino volvió a golpear a los 53 minutos. Esta vez fue Paz quien ejecutó el córner desde la izquierda y encontró en el área a Cristian Romero, que conectó un cabezazo cruzado para marcar el 3-0.

El tanto tuvo además un significado especial para el defensor, ya que fue su primer gol desde que fue confirmado como primer capitán de la Selección argentina tras la salida de Messi.

Con el partido prácticamente definido, Scaloni aprovechó para mover el equipo y darle minutos a algunos futbolistas. Entre los ingresos estuvieron José López, Franco Mastantuono y el juvenil de Boca Juniors Leonel Flores. López aprovechó su oportunidad y, en los minutos finales, convirtió el 4-0 definitivo.

De esta manera, Argentina inició con una contundente victoria su primera fecha FIFA posterior al Mundial, en una etapa en la que el equipo comienza a prepararse para el futuro sin Messi como eje del seleccionado, aunque el capitán todavía tendrá dos partidos más antes de su despedida.

El próximo compromiso será el sábado desde las 21, nuevamente en Argentina, frente a Burkina Faso en el estadio Monumental. El último partido de esta ventana será el martes 6 de octubre a las 20, ante Benín, encuentro que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi de la Selección.