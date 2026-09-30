Netanyahu calificó de “extremadamente grave” el incidente de Flydubai y ordenó reforzar la seguridad aérea

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó como un “incidente de seguridad extremadamente grave” lo ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai y ordenó incrementar las medidas de seguridad en los vuelos de compañías israelíes y extranjeras que tengan como destino ese país.

La decisión se conoció después de que el vuelo que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv debiera aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. Según afirmó Netanyahu, uno de los pilotos habría apuñalado a su compañero y posteriormente habría intentado provocar la caída de la aeronave, una versión que el mandatario presentó como preliminar.

“Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, sostuvo Netanyahu, según informó DW.

El primer ministro indicó además que el presunto agresor fue detenido y se encontraba siendo interrogado por las autoridades sauditas. A partir de lo ocurrido, señaló que dio instrucciones a los organismos de seguridad israelíes para prepararse frente a eventuales amenazas adicionales.

Netanyahu también aseguró haber conversado con uno de los pasajeros, quien le relató el momento en que el avión comenzó un pronunciado descenso. De acuerdo con la información reproducida por DW a partir del diario israelí Haaretz, la aeronave habría descendido más de cinco kilómetros en menos de dos minutos.

Según el relato del primer ministro, otro miembro de la tripulación logró ingresar a la cabina y estabilizar el avión. Posteriormente, la aeronave realizó el aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita y los pasajeros pudieron continuar horas después hacia su destino en un vuelo de reemplazo.

Katz habló de un intento de atentado

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, atribuyó una intencionalidad terrorista al episodio. “El grave incidente a bordo del vuelo de Flydubai fue un intento de atentado terrorista yihadista”, afirmó en un comunicado citado por DW.

Katz sostuvo además que varios pasajeros israelíes irrumpieron en la cabina y redujeron al presunto atacante, permitiendo posteriormente que otro integrante de la tripulación recuperara el control de la aeronave.

Esa calificación corresponde a la versión expresada por las autoridades israelíes. En la información difundida por DW no se consigna una confirmación de las autoridades sauditas sobre el móvil del episodio.

Tras el incidente, Netanyahu dispuso un aumento de las medidas de seguridad tanto para las aerolíneas israelíes como para las compañías extranjeras que operen vuelos con destino a Israel, mientras continúa la investigación sobre lo sucedido a bordo del avión.