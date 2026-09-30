Estudiantes participaron de una jornada para conocer y cuidar la ciudad

Con el objetivo de acercar a los más chicos a la historia, el patrimonio y distintos aspectos de la vida cotidiana de la ciudad, se llevó adelante la jornada “Santo Tomé: una ciudad para conocer, cuidar y disfrutar”, una propuesta interdisciplinaria destinada a estudiantes, de la que en esta oportunidad participaron alumnos de la Escuela N.º 1106.

La iniciativa fue pensada como una experiencia de aprendizaje participativa, en la que distintas áreas de la Municipalidad aportaron sus conocimientos y herramientas para que los estudiantes pudieran aprender a través de la participación, el intercambio y el descubrimiento.

A lo largo de la jornada, los chicos tuvieron la posibilidad de conocer más sobre Santo Tomé y su historia, al tiempo que se abordaron contenidos relacionados con el cuidado del ambiente, la prevención, la convivencia y la participación ciudadana.

La propuesta también buscó generar un acercamiento entre las instituciones educativas y el Municipio, promoviendo un espacio en el que los estudiantes pudieran realizar preguntas, conocer las tareas que desarrollan las distintas áreas municipales y acercarse a las políticas públicas desde una perspectiva educativa y lúdica.

La actividad fue organizada por la Dirección de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, desde donde destacaron la importancia de continuar generando este tipo de encuentros para fortalecer el vínculo con las escuelas y acercar a los niños herramientas que les permitan conocer y participar de la vida comunitaria.

De esta manera, “Santo Tomé: una ciudad para conocer, cuidar y disfrutar” se planteó como una propuesta que combina educación, participación y conocimiento de la ciudad, con el objetivo de promover desde la infancia valores vinculados con la convivencia, el cuidado, la prevención y el compromiso con la comunidad.