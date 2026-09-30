Tras el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras, la oposición busca llevar el DNU al recinto

La decisión de la Corte Suprema que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras Rurales, abrió un nuevo frente de discusión política en el Congreso. Tras el fallo, distintos bloques de la oposición comenzaron a buscar los votos necesarios para convocar a una sesión en Diputados y avanzar con el rechazo del denominado mega DNU.

El decreto ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024, pero nunca llegó a ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De acuerdo con el mecanismo establecido para los decretos de necesidad y urgencia, el rechazo de ambas cámaras es necesario para que el DNU quede definitivamente sin efecto.

Ahora, Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas analizan volver a impulsar el tratamiento del decreto. La discusión tomó nuevo impulso después de que la Corte revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 y dejara nuevamente operativa la derogación de la Ley de Tierras.

La decisión del máximo tribunal, sin embargo, tuvo un alcance específico: la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU. El fallo se basó en que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para promover ese proceso judicial.

El DNU 70/2023 abarcó una amplia cantidad de áreas y modificó o derogó regulaciones vinculadas con el comercio, el transporte, el mercado laboral, la salud y el sector inmobiliario, entre otras. Entre sus medidas se incluyeron la derogación de las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, además de cambios en las regulaciones de distintos mercados.

Desde el oficialismo, en tanto, advierten sobre las consecuencias administrativas y jurídicas que tendría una eventual derogación completa del decreto, debido a la cantidad de normas y sectores alcanzados. Por ese motivo, analizan alternativas para evitar que el debate sobre la Ley de Tierras derive en un rechazo integral del DNU.

Una de las posibilidades que se mencionan es incorporar nuevamente un capítulo referido a tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado y deberá ser tratado por Diputados. Otra alternativa sería incorporar disposiciones similares al proyecto de Defensa de la Soberanía, cuyo tratamiento comenzó este miércoles en comisión.

Mientras tanto, la oposición analiza convocar a una sesión especial el 7 o el 14 de octubre para intentar avanzar con el rechazo del DNU. Entre los legisladores existen diferencias sobre el momento más conveniente para realizarla, debido a posibles ausencias de diputados que viajarían a Brasil por las elecciones presidenciales.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó la necesidad de avanzar contra el decreto y vinculó el reclamo con la decisión de la Corte sobre la Ley de Tierras. En la misma línea, el senador Martín Lousteau sostuvo que el DNU debe ser rechazado y afirmó que Diputados tiene ahora la posibilidad de retomar ese debate.

También se pronunció Elisa Carrió, quien sostuvo que el artículo referido a la derogación de la Ley de Tierras debía ser rechazado por el Congreso y reclamó que la Cámara de Diputados trate el decreto luego del rechazo que había realizado el Senado en 2024.

De esta manera, el fallo de la Corte volvió a poner al DNU 70/2023 en el centro de la agenda legislativa. La oposición busca ahora reunir los apoyos para llevarlo al recinto, mientras el oficialismo analiza alternativas para contener el avance de una eventual derogación integral.