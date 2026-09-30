El FMI terminó la tercera revisión y Argentina espera un desembolso de US$ 900 millones

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó la tercera revisión del acuerdo vigente con Argentina, una instancia cuya aprobación permitiría habilitar un desembolso de alrededor de US$ 900 millones. La delegación encabezada por Joyce Wong concluyó el martes su trabajo en Buenos Aires, aunque todavía resta la evaluación formal del Directorio del organismo.

“Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires”, informó el organismo.

Con el cierre de la misión, las conversaciones continuarán por los canales habituales y el próximo paso será la elaboración y presentación del staff report, el documento que deberá ser analizado por el Directorio Ejecutivo del Fondo. Por el momento, el FMI no comunicó la aprobación de la revisión, por lo que el giro de los fondos todavía no está confirmado.

La delegación permaneció alrededor de diez días en el país y mantuvo reuniones con funcionarios del equipo económico, entre ellos el ministro Luis Caputo, para analizar el cumplimiento de las principales metas previstas en el programa.

Reservas y cuentas públicas

Uno de los principales puntos de análisis fue la evolución de las reservas internacionales. Según las estimaciones difundidas en el marco de la revisión, el Banco Central habría superado la pauta anual de compra de divisas establecida en US$ 10.000 millones, con adquisiciones superiores a US$ 14.200 millones.

También se habría alcanzado un nivel de acumulación neta de reservas superior al objetivo establecido para 2026. La meta del programa se ubicó en US$ 8.000 millones, mientras que estimaciones privadas citadas durante el proceso de revisión ubicaron la acumulación en torno a los US$ 9.000 millones.

En cambio, el frente fiscal aparece como uno de los puntos de mayor atención. El programa establece para 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Durante el primer semestre, el resultado alcanzó el 0,6% del producto, frente a una meta semestral de 0,7%.

En ese contexto, el Gobierno se mostró confiado en obtener el visto bueno del organismo, aunque el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que podría ser necesario solicitar un waiver —una dispensa formal— en caso de algún desvío respecto de las metas acordadas.

“La Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento, se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, sostuvo Ravier en conferencia de prensa.

El eventual desembolso tendría además impacto sobre la posición externa del Banco Central, luego de que Argentina realizara un pago de US$ 800 millones al FMI el viernes pasado.

La expectativa oficial está ahora puesta en los próximos pasos del organismo. Este jueves, la vocera del FMI, Julie Kozack, brindará una conferencia de prensa en Washington, donde podría aportar nuevas precisiones sobre el resultado de la revisión. El desembolso, sin embargo, quedará sujeto a la aprobación final del Directorio.