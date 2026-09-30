Sauce Viejo: un hombre quedó en medio de una balacera y resultó herido por un disparo

Un hombre de 28 años resultó herido de un disparo de arma de fuego durante la noche de este martes, en un episodio ocurrido en barrio La Barranquera, Sauce Viejo.

De acuerdo con la información policial, la víctima ingresó por sus propios medios al Samco de Santo Tomé, desde donde fue derivada para recibir atención médica. El examen determinó que presentaba una herida de arma de fuego en el muslo derecho, con orificio de entrada y sin salida. El hombre quedó en observación.

Según manifestó ante la Policía, regresaba de trabajar cuando quedó en medio de una balacera en inmediaciones de su domicilio. En esas circunstancias habría recibido el impacto que le provocó la lesión.

El episodio ocurrió horas después de que se registraran varios llamados por detonaciones de arma de fuego en la zona de las calles 59 y 16. Una persona había alertado sobre la escucha de 11 disparos y solicitó la presencia policial para verificar lo ocurrido.

A partir de los llamados, se desplegaron móviles policiales de la zona, con la colaboración de personal de Sauce Viejo, aunque no se informó sobre personas detenidas por el hecho.

La investigación quedó a cargo de personal de la Unidad Regional I, correspondiente a la zona de inspección y al Destacamento 11, que trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo la balacera e identificar a quienes efectuaron los disparos.