Se conocieron las fechas de pago de haberes a los empleados municipales

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a septiembre de 2026 para trabajadores municipales activos, jubilados y pensionados.

De acuerdo con el esquema difundido por la entidad gremial, el primer pago se realizará el jueves 1 de octubre, cuando se acreditarán los haberes de los jubilados que perciban hasta $1.550.000.

En tanto, los jubilados que cobren un monto superior a $1.550.000 percibirán sus haberes el martes 6 de octubre. Ese mismo día comenzará el pago correspondiente a los haberes de septiembre, según el cronograma informado por ASTEOM.

Por su parte, los trabajadores municipales activos cobrarán el miércoles 7 de octubre. Según informó la entidad gremial, los haberes incluirán en este caso un incremento del 13%, compuesto por un 10% correspondiente a la mesa técnica y un 3% establecido en la paritaria del sector activo.

De esta manera, el cronograma difundido por ASTEOM contempla tres jornadas de pago, diferenciadas según el sector y, en el caso de los jubilados, de acuerdo con el monto de los haberes.