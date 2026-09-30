La Asociación de Trabajadores Empleados Municipales (ASTEOM) abrió las inscripciones para una nueva edición de su colonia de vacaciones “El Gran Juego”, que este año tendrá como eje la propuesta denominada “Temporada Future”.

La iniciativa se desarrollará durante el receso de verano en el Camping ASTEOM, ubicado en calle Juramento 4750, con una propuesta destinada a niños y niñas que combinará actividades recreativas, juegos al aire libre y distintas dinámicas vinculadas con la tecnología y la creatividad.

Para obtener completar la inscripción, u obtener información más detallada, sobre la colonia los interesados pueden comunicarse al 342 4662530 (Juan), acercarse al Camping ASTEOM o consultar las redes sociales de @elgranjuego_.

Según informaron desde la organización, la propuesta de esta temporada estará atravesada por conceptos como tecnología, robótica y trabajo en equipo, a través de juegos y desafíos pensados para fomentar la participación, la autonomía y las habilidades sociales de los chicos.

“El Gran Juego” plantea una dinámica en la que los participantes deberán afrontar distintas misiones y desafíos durante la jornada, con actividades grupales y al aire libre que buscarán convertir a los niños en protagonistas de la experiencia.

Desde ASTEOM señalaron que los cupos son limitados, por lo que recomendaron a las familias realizar las consultas y reservas con anticipación.