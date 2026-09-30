Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras una pelea entre los pilotos

Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita luego de un violento incidente ocurrido dentro de la cabina que involucró a los pilotos. La situación generó una alerta de seguridad en Israel y llevó al despliegue de aviones de combate ante el temor inicial de un posible secuestro.

El vuelo FZ1073, que tenía como destino el aeropuerto Ben Gurion, terminó aterrizando de manera segura en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Los pasajeros fueron contabilizados y se encontraban a salvo, aunque posteriormente las autoridades aeroportuarias informaron que el piloto y el copiloto fueron hospitalizados por las heridas sufridas durante el altercado.

Según informó The Jerusalem Post, citando a un funcionario local, el copiloto, de origen omaní, habría apuñalado al capitán e intentado tomar el control del avión. El piloto, de nacionalidad emiratí, habría logrado recuperar el mando con la intervención de otros tripulantes y pasajeros israelíes, que redujeron al atacante.

El episodio provocó además una brusca maniobra de descenso de la aeronave. De acuerdo con los datos de seguimiento citados en el reporte, el avión perdió unos 6.000 metros de altura en menos de un minuto, mientras que los registros de Flightradar24 mostraron un descenso de alrededor de 14.000 pies en menos de 30 segundos.

Durante la emergencia, el avión transmitió inicialmente el código 7700, utilizado para señalar una situación de emergencia general, y posteriormente el 7500, correspondiente a una interferencia ilícita. Luego volvió al código 7700. Estos registros contribuyeron a activar los protocolos de seguridad en Israel.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, afirmó que el episodio había sido un intento deliberado de atacar a los pasajeros. “Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, sostuvo en un comunicado. Sin embargo, la investigación continúa abierta y las autoridades todavía trabajan para establecer con precisión las circunstancias del incidente.

Pasajeros que hablaron con la televisión israelí Channel 12 relataron que escucharon gritos provenientes de la parte delantera del avión y que percibieron una fuerte inclinación durante el vuelo. También señalaron que, una vez en tierra, el avión permaneció rodeado por una importante presencia de fuerzas de seguridad saudíes.

La situación había generado preocupación en Israel ante la posibilidad de que el avión hubiera sido secuestrado. Un funcionario confirmó que el país movilizó aviones de combate como medida preventiva, mientras que la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó posteriormente que la situación estaba bajo control y que se trabajaba para facilitar el regreso de los pasajeros.

El funcionario regional citado por la prensa israelí señaló además que el personal de la aeronave fue interrogado como parte de la investigación, aunque no precisó si hubo detenidos.

Más tarde, Flydubai confirmó que el vuelo FZ1073 había sufrido un incidente y que había aterrizado de forma segura en Tabuk. “Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes”, informó la compañía, que indicó que dará nuevas precisiones a medida que se conozcan datos confirmados.

Flydubai es una aerolínea de bajo costo vinculada a Emirates. Los vuelos comerciales entre Emiratos Árabes Unidos e Israel comenzaron en 2020, después de la normalización de las relaciones entre ambos países.

El incidente ocurrió en un contexto de especial preocupación por la seguridad de los vuelos que transportan ciudadanos israelíes. Israel no registra un secuestro aéreo desde hace décadas, aunque sus ciudadanos fueron blanco de distintos secuestros y ataques contra aeronaves durante las décadas de 1960 y 1970.