Atención Unión y Colón: están los árbitros para los partidos del fin de semana

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la nómina de árbitros para los partidos del próximo fin de semana y ya están definidos los jueces que estarán al frente de los encuentros de Unión y Colón.

Por la undécima fecha de la Liga Profesional, Unión afrontará una visita exigente ante Boca Juniors, por la Zona A. El encuentro se disputará este viernes desde las 21:30 en La Bombonera, con Sebastián Martínez como árbitro principal.

Por su parte, Colón se prepara para recibir a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 32 de la Primera Nacional. El partido se jugará en el estadio Brigadier General Estanislao López y tendrá a Álvaro Carranza como juez.

En cuanto al tatengue, Martínez estará acompañado por Juan Mamani y Lucas Pardo como asistentes, mientras que Damián Rubino será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Sebastián Bresba y Gastón Suárez, en funciones de VAR y AVAR, respectivamente.

Dicho árbitro ya dirigió a Unión en cinco oportunidades, con un saldo de una victoria, dos empates y dos derrotas para el equipo santafesino. Su último antecedente fue el 24 de julio de este año, cuando el rojiblanco igualó 2-2 frente a Platense en Vicente López, por la primera fecha.

Respecto al duelo de Colón, los asistentes de Carranza serán Carlos Viglietti y Cristian Herrera, mientras que Lautaro Castagnola estará como cuarto árbitro. El Sabalero buscará volver al triunfo después del empate 0-0 ante All Boys.

Carranza, además, tiene un antecedente particular con el rojinegro santafesino: todavía no pudo ganar con este árbitro. Lo dirigió cuatro veces, con dos empates y dos derrotas. La última fue el 24 de mayo, por la fecha 15, cuando Colón igualó 1-1 ante Mitre de Santiago del Estero como local.

Así, Unión y Colón ya conocen a sus respectivas ternas arbitrales para dos partidos importantes del fin de semana, con el Tatengue visitando a Boca y el Sabalero recibiendo a Estudiantes de Buenos Aires.