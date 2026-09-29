Marruecos: por primera vez una mujer recibió el encargo de formar gobierno

Fátima Ezzahra El Mansouri se convirtió este martes en la primera mujer en la historia de Marruecos en recibir el encargo de formar gobierno, luego de que el rey Mohamed VI le confiara esa tarea tras la victoria de su partido en las elecciones legislativas de la semana pasada.

El monarca recibió a El Mansouri, coordinadora nacional del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), en el palacio real de Rabat y le encomendó la formación del nuevo Ejecutivo, según informó un comunicado de la Casa Real.

El partido de centroderecha, que integraba la coalición gubernamental saliente, obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes. La elección estuvo marcada por una participación del 38%, la más baja registrada en casi dos décadas.

Al no contar con mayoría absoluta, El Mansouri deberá ahora negociar con otras fuerzas políticas para formar una coalición de gobierno, que tendrá un mandato de cinco años. Sin embargo, las principales decisiones sobre sectores estratégicos del país continúan siendo prerrogativa del rey Mohamed VI.

“Este es un momento histórico. Por primera vez en la historia de nuestro país una mujer asume la responsabilidad de la presidencia del gobierno. Esto no es un honor solo para mí, sino para todas las mujeres del país”, afirmó El Mansouri después de su encuentro con el monarca.

La dirigente también destacó el respaldo de Mohamed VI a las mujeres marroquíes. “Su majestad siempre ha tenido fe en las capacidades de la mujer marroquí y que la mujer en Marruecos merece respeto. Este es un mensaje dirigido a todas las mujeres del reino”, sostuvo.

Con su designación, Marruecos se convertirá en el segundo país árabe en tener una jefa de Gobierno, después de Túnez.

Una carrera política marcada por varios hitos

Conocida como “la presidenta” entre los militantes del PAM, El Mansouri tiene 18 años de trayectoria dentro del partido, una fuerza liberal cercana al Palacio Real que fue impulsada en 2008 por Fuad Ali El Himma, excompañero de colegio de Mohamed VI y actual consejero real.

La dirigente también respondió a quienes cuestionan su capacidad para asumir la conducción del Ejecutivo. Cuando un periodista le preguntó si estaba preparada para liderar un proyecto político con la mirada puesta en el Mundial de fútbol de 2030, respondió: “Si tuvieran delante a un hombre, ¿se atreverían a plantear esta pregunta? ¿Le preguntarían si es capaz de asumir esta responsabilidad?”.

“El mujer marroquí, incluida Fátima Ezzahra El Mansouri, es capaz de gestionar su hogar, educar a sus hijos, dirigir su actividad profesional y dirigir una gran colectividad territorial”, agregó.

Hija de un pachá de Marrakech, El Mansouri se graduó en Derecho privado en la Universidad Mohammed V y completó su formación en Francia y Estados Unidos. Antes de ingresar de lleno en la política, trabajó como abogada especializada en derecho empresarial e inmobiliario.

A los 33 años marcó otro hito al convertirse en la primera alcaldesa de una gran ciudad de Marruecos al ser elegida para gobernar Marrakech. Luego fue reelegida, aunque su gestión estuvo acompañada por cuestionamientos. Más tarde asumió la coordinación nacional del PAM y llegó al Gobierno como ministra de Vivienda y Urbanismo durante el Ejecutivo de coalición encabezado por Aziz Ajanuch, a quien ahora deberá sustituir.

Una dirigente que también enfrenta cuestionamientos

La carrera política de El Mansouri no estuvo exenta de controversias. Una de las principales surgió en 2023, cuando medios locales publicaron detalles sobre la venta de un terreno familiar de grandes dimensiones cerca de Marrakech, realizada mientras la dirigente ocupaba simultáneamente la alcaldía y el Ministerio de Urbanismo.

La prensa planteó entonces un posible conflicto de intereses, una acusación que El Mansouri rechazó y calificó como resultado de “filtraciones malintencionadas”.

También recibió críticas por su gestión al frente del área de Urbanismo, principalmente por retrasos en los planes de ordenación urbana y en la regularización de edificaciones, además de cuestionamientos por proyectos autorizados en zonas inundables y por la paralización de iniciativas de vivienda social.

Ahora, tras convertirse en la primera mujer en recibir el encargo de formar gobierno en Marruecos, El Mansouri deberá iniciar las negociaciones necesarias para conformar una coalición que le permita asumir la conducción del Ejecutivo durante los próximos cinco años.