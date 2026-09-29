Protestas estudiantiles en Francia: 40 detenidos y 31 heridos tras fuertes enfrentamientos

Las protestas de estudiantes secundarios en Francia volvieron a terminar en enfrentamientos con la Policía, con un saldo de al menos 40 detenidos y 31 heridos durante la jornada del martes, según informó el Ministerio de Educación. El nuevo episodio se produjo un día después de que otras 164 personas fueran detenidas y cerca de una veintena resultaran heridas durante las movilizaciones del lunes.

El movimiento comenzó la semana pasada en la región de Île-de-France, alrededor de París, y rápidamente se extendió a otras ciudades. Los estudiantes reclaman más recursos para las escuelas, menor cantidad de alumnos por aula, más docentes y mejores condiciones de cursado, además de cuestionar los horarios y las condiciones edilicias de algunos establecimientos.

Este martes, las protestas alcanzaron a alrededor de 400 escuelas de todo el país, según los datos oficiales. El Ministerio de Educación contabilizó decenas de bloqueos completos y otros intentos de impedir el ingreso a los establecimientos.

En algunos puntos de Francia, la protesta derivó en episodios de violencia. En Lille, estudiantes encendieron contenedores de basura y arrojaron botellas, adoquines y otros objetos contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos. También se registraron daños en marquesinas de colectivos y carteles publicitarios. Situaciones similares ocurrieron en ciudades como Lyon, Nantes, Marsella, Burdeos y Rennes.

En París, mientras tanto, decenas de alumnos se concentraron frente a distintos institutos con carteles en los que cuestionaron la carga horaria y la falta de recursos. En el instituto Lamartine, unos 80 estudiantes reclamaron con consignas como “más horas de clase que de sueño”, en referencia a las extensas jornadas escolares.

Las protestas coinciden con una jornada nacional de huelga del sector público, convocada contra los planes presupuestarios del Gobierno francés. Docentes y otros trabajadores estatales participan de las movilizaciones, lo que contribuyó a ampliar el escenario de conflicto en distintas ciudades.

El primer ministro Sébastien Lecornu cuestionó los episodios violentos y pidió ponerles fin. “Fuegos artificiales, incendios, violencia cerca de las escuelas secundarias: nada justifica poner en peligro a los estudiantes, al personal o a los agentes de policía”, expresó.

Al mismo tiempo, el Gobierno protagonizó un cruce político con La Francia Insumisa (LFI), cuyos dirigentes respaldaron las demandas de los estudiantes. Lecornu acusó al espacio de contribuir a una escalada del conflicto, mientras que Jean-Luc Mélenchon cuestionó la respuesta de las autoridades y defendió la movilización de los jóvenes.

Desde el movimiento estudiantil, en tanto, remarcan que las protestas responden principalmente a problemas concretos del sistema educativo. Entre los reclamos aparecen la falta de profesores, las aulas sobrecargadas, los horarios extensos y las deficiencias de infraestructura, a los que se sumaron las dificultades generadas por las recientes olas de calor en establecimientos sin condiciones adecuadas.

La movilización, que comenzó con bloqueos puntuales en la región parisina, se extendió ahora a distintos puntos de Francia y mantiene en alerta a las autoridades, mientras estudiantes y organizaciones sindicales reclaman respuestas a las dificultades que atraviesan las escuelas públicas.