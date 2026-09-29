Maillier defendió el traspaso a ASSA: “Es una solución integral a un problema que viene de arrastre”

Por Santotomealdía

El concejal Enrique Maillier defendió el traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA) durante el debate desarrollado este martes en el Concejo. Para el edil oficialista, la incorporación de la empresa provincial representa “una solución integral a un problema que viene de arrastre”.

Maillier respaldó la decisión de avanzar con ASSA y sostuvo que la incorporación de la empresa permitirá encarar las mejoras que necesita el sistema. Su intervención estuvo centrada en los beneficios que, según consideró, tendría el cambio de prestador para la ciudad.

Durante su exposición, mencionó una inversión inicial cercana a los $3.000 millones, que —según explicó— estaría destinada a intervenir en sectores sensibles del sistema de agua. También proyectó un proceso progresivo de mejoras con un horizonte de aproximadamente diez años para alcanzar un servicio eficiente en toda la ciudad.

Maillier se refirió además al impacto que tendría el traspaso sobre las cuentas municipales. Según señaló durante la sesión, dejar de prestar directamente el servicio representaría para el Municipio un ahorro de alrededor de $2.500 millones anuales por los costos que actualmente demanda su funcionamiento.

El concejal también respondió a algunos de los cuestionamientos formulados desde la oposición y rechazó que la discusión deba reducirse a una cuestión de confianza hacia el intendente. Para Maillier, el objetivo debe ser encontrar una respuesta definitiva para los problemas que arrastra el sistema de agua y cloacas.

Sobre el final, proyectó los efectos de la decisión hacia el futuro: “Ojalá que tenga vida dentro de 10, 15 años y diga: '¿te acordás? Aquella vez hicimos lo correcto’”, expresó al defender su postura favorable al traspaso.

Finalmente, la iniciativa no fue aprobada durante la sesión de este martes. Por seis votos, el Concejo resolvió enviarla a comisiones con preferencia para que vuelva al recinto, con o sin dictamen, dentro de 15 días, período durante el cual se analizarán posibles modificaciones al proyecto presentado por el Ejecutivo.