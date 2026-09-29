La industria profundizó su caída: retrocedió en agosto y acumula un 3% en 2026

La industria manufacturera volvió a retroceder en agosto y profundizó la pérdida acumulada durante 2026. Según una estimación preliminar de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad cayó 0,3% respecto de julio y acumuló una contracción del 3% en los primeros ocho meses del año, en comparación con el mismo período de 2025.

Los primeros indicadores sectoriales muestran que la caída volvió a concentrarse en varias de las ramas más vinculadas con la construcción y la producción de bienes industriales. En términos desestacionalizados, los despachos de cemento bajaron 5,1% mensual y el Índice Construya, que mide las ventas de insumos para la construcción, retrocedió 3,1%.

También tuvieron un desempeño negativo la industria metalmecánica, que cayó 4%, y la producción de acero, que se desplomó 7%. El aluminio fue una de las excepciones dentro del sector, con una leve mejora del 0,4%.

El retroceso también alcanzó a alimentos y bebidas, una de las actividades que hasta ahora había mostrado mayor resistencia. La producción de bebidas registró una caída del 8,5%, mientras que también disminuyeron la faena vacuna (-1,9%), la faena porcina (-0,4%) y la producción de lácteos (-0,2%).

En sentido contrario, la molienda de oleaginosas creció 8,6%, acompañada por un incremento del 16,1% en la liquidación de divisas del complejo agroindustrial. La producción automotriz también mostró una mejora, con un avance del 6%, aunque las exportaciones hacia Brasil cayeron 3%.

La UIA calculó además una baja del 0,3% en el consumo de energía eléctrica industrial, otro indicador utilizado para seguir la evolución de la actividad. Con el retroceso acumulado, el nivel de producción del sector se encuentra actualmente 11% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

Distintas mediciones, mismo escenario de debilidad

El dato de la UIA no fue el único relevamiento que mostró una caída de la actividad. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) estimó un retroceso mensual todavía mayor, del 0,9% en agosto, lo que representaría el tercer descenso consecutivo de su índice de producción industrial.

Para FIEL, la recuperación que había comenzado hacia fines de 2025 se habría interrumpido durante los primeros meses de este año. En su medición, la producción industrial acumula una caída del 1,2% en 2026, con fuertes bajas en sectores como el automotriz (-17,4%), minerales no metálicos (-6,1%), cigarrillos (-5,2%) y metalmecánica (-3,3%).

También registraron descensos la industria textil (-0,9%), papel y celulosa (-0,8%) e insumos químicos y plásticos (-0,7%). En cambio, alimentos y bebidas crecieron 2,8% y metales básicos avanzaron 5,6%.

Otra medición mostró un resultado diferente. Orlando Ferreres & Asociados estimó un crecimiento industrial del 1,4% en agosto, aunque ese incremento no alcanzó para compensar completamente la caída del 2,2% registrada por su propio índice durante julio. Para la consultora, la actividad acumula un retroceso del 2,2% en lo que va del año.

Las diferencias entre los relevamientos reflejan que la evolución de la industria no es uniforme. De acuerdo con Ferreres, el comportamiento de los distintos sectores continúa alternando entre subas y bajas y todavía no permite hablar de una recuperación sostenida.

La demanda interna, entre los principales problemas

Los últimos datos oficiales disponibles del INDEC mostraron que la industria había sufrido en julio una caída mensual del 5%, la más fuerte en 16 meses, y que la actividad se ubicó en niveles cercanos a los mínimos registrados durante los primeros meses de la actual gestión.

Entre los factores que explican la debilidad aparecen la insuficiencia de la demanda interna, la mayor competencia de productos importados, las dificultades de acceso al financiamiento y la evolución de los costos frente a los precios de venta de las empresas.

La encuesta que el INDEC realiza entre los empresarios industriales refleja además un escenario de expectativas cautelosas. El 52,9% de los consultados afirmó tener pedidos por debajo de lo normal, mientras que apenas el 13,8% esperaba una mejora de la demanda para el período septiembre-noviembre.

La demanda interna insuficiente aparece como el principal límite para aumentar la producción: el 53,6% de los industriales la señaló como el factor que más condiciona su actividad.

Las perspectivas también son débiles en materia de empleo. Solo el 3,7% de los empresarios consultados prevé aumentar su cantidad de trabajadores hacia fin de año, el porcentaje más bajo de los últimos cuatro relevamientos del organismo.