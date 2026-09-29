Rosana Zamora: “Tenemos un intendente que es mentiroso”

Por Santotomealdía



La concejal Rosana Zamora lanzó fuertes críticas contra el intendente Miguel Weiss Ackerley durante el debate por el proyecto para avanzar con el traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas. Aunque aclaró que no descarta que ASSA pueda ser una solución para la ciudad, rechazó avanzar sin conocer por escrito las condiciones que tendrá el proceso.

En una extensa intervención, Zamora calificó en más de una oportunidad de “mentiroso” al intendente y aseguró que perdió su confianza. “A esas promesas después le incorporo las mentiras, y vuelvo a decir que tenemos un intendente que es mentiroso”, expresó ante el resto de los concejales.

La edil puso especialmente el foco en las facultades que el proyecto original concede al Ejecutivo para celebrar los futuros acuerdos. “Nosotros no somos una escribanía, nosotros somos un órgano legislativo”, afirmó, y consideró necesario que el Concejo conserve capacidad de control sobre las condiciones que se negocien.

En ese sentido, reclamó documentación técnica, económica y jurídica y planteó interrogantes sobre el impacto económico del traspaso, las futuras tarifas, los bienes municipales involucrados, la situación de los trabajadores y las características del convenio que deberá celebrarse con ASSA y la Provincia.

Zamora aclaró que su postura no supone rechazar a Aguas Santafesinas como prestadora. “Puede que ASSA sea el más experto para prestar servicio y sea la solución a los de la ciudad, pero decime qué me vas a hacer ASSA, o decime qué me vas a hacer Gobierno de Santa Fe, porque así a ciegas, yo no sé”, sostuvo. Y remarcó: “El Concejo Municipal bajo ningún punto de vista puede firmar un cheque en blanco”.

También volvió sobre la deuda superior a los $6.000 millones reclamada por ASSA y cuestionó la decisión del Municipio de priorizar otros gastos vinculados con el sostenimiento del servicio antes que cancelar completamente las obligaciones con la empresa. Para Zamora, las explicaciones brindadas verbalmente durante la reunión del lunes no reemplazan la documentación que, a su entender, debe recibir el cuerpo legislativo.

Finalmente, el proyecto no fue aprobado este martes. Los cinco concejales de Unidos y Giselle Miravete, de La Libertad Avanza, votaron para que pase a comisiones con preferencia para volver a tratarlo, con o sin dictamen, dentro de 15 días. Durante ese período se buscará acordar modificaciones, entre ellas una que establezca que el futuro convenio con ASSA deba regresar al Concejo para su aprobación.