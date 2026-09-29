Crisis textil: una fabricante de reconocidas marcas declaró deudas por $635 millones y va a concurso

Una empresa dedicada a la fabricación de indumentaria para reconocidas marcas argentinas entró en concurso preventivo de acreedores con un pasivo superior a los $635 millones. Se trata de Jutex SRL, una compañía que confeccionó prendas para firmas como Portsaid, Rapsodia, Jazmín Chebar, La Martina y Desiderata, entre otras.

La firma, que no comercializa sus productos directamente al público sino que trabaja para terceros, llegó a esta instancia luego de atravesar un fuerte deterioro financiero que derivó en la paralización de su planta de Munro, en la provincia de Buenos Aires. La empresa estableció ante la Justicia el 24 de abril de 2026 como fecha de inicio de su cesación de pagos.

Según explicó Jutex en su presentación judicial, uno de los principales problemas estuvo relacionado con la planta ubicada en Borges 4803, Munro. La compañía había incorporado allí maquinaria y tecnología para ampliar su capacidad productiva, pero no logró obtener la habilitación provincial necesaria para operar el establecimiento y debió detener la producción.

La interrupción generó dificultades para cumplir con los plazos de entrega y derivó posteriormente en una caída de las ventas, en un contexto en el que la empresa también enfrentaba un mercado interno debilitado y una mayor competencia de prendas importadas.

El deterioro quedó expuesto durante abril, cuando la propietaria del inmueble intimó a Jutex por seis meses de alquileres impagos, correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2025 y abril de 2026. Para entonces, la compañía también acumulaba vencimientos de préstamos bancarios, impuestos y otras obligaciones que ya no podía afrontar con los recursos generados por su actividad.

La nómina de acreedores presentada ante la Justicia contabilizó un pasivo de $635,45 millones al 31 de mayo. Entre las principales obligaciones aparecen deudas con entidades financieras: $68,39 millones con Banco Ciudad, $65,32 millones con Banco Nación, $61,35 millones con Banco Galicia, $52,32 millones con Banco Provincia y $23,22 millones con Credicoop.

También figuran compromisos con otros bancos y organismos públicos, además de deudas con proveedores. La mayor acreencia en ese grupo corresponde a Yersiplast, por $63,91 millones, seguida por Bordados Z, con $17,48 millones, y Expreso Catamarca, con $9,14 millones.

El listado incluye además obligaciones laborales y sindicales. Entre ellas aparecen créditos reclamados por el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines, el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y la Unión Cortadores de la Indumentaria, además de dos acreencias laborales individuales que en conjunto rondan los $26,4 millones.

La situación actual contrasta con los números que la empresa mostraba poco más de un año antes. En el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2025, Jutex había informado una ganancia neta de $139,2 millones y un patrimonio neto positivo de $484,6 millones. En ese momento contaba con activos por $749,4 millones y pasivos por $264,8 millones.

La crisis de la industria textil

El concurso preventivo de Jutex se produjo en medio de un escenario adverso para la industria textil argentina. De acuerdo con datos difundidos por la Fundación Pro Tejer, la producción del sector cayó 24,4% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que las fábricas trabajaron alrededor del 39% de su capacidad instalada.

Al mismo tiempo, las importaciones de indumentaria registraron un fuerte crecimiento. Durante los primeros seis meses del año, aumentaron 62% en volumen y 36% en dólares frente al mismo período de 2025.

La comparación con 2023 también muestra un cambio significativo: las importaciones de prendas de vestir fueron 86,3% superiores en el primer semestre de 2026, mientras que la producción textil local se ubicó 34% por debajo y la fabricación de prendas cayó 13,7%.

En su presentación, Jutex vinculó parte de sus dificultades con este escenario y mencionó entre los factores que afectaron su actividad la pérdida de poder adquisitivo, la debilidad del mercado interno y el avance de los productos importados.

Del crecimiento al cierre de una planta

La crisis de Jutex también puso fin a un proyecto de expansión que la compañía había iniciado pocos años atrás. En abril de 2023, Rioja Textil, una empresa vinculada y controlada por los mismos socios, inauguró una planta en el Parque Industrial de La Rioja con una inversión inicial de $60 millones.

El establecimiento comenzó con unos 25 trabajadores y había sido proyectado para producir hasta 30.000 prendas mensuales destinadas a abastecer a Jutex. En aquel momento, la empresa informaba que trabajaba para marcas como Portsaid, Desiderata, Jazmín Chebar, Penguin, Paula, La Martina, Roxy, Quiksilver, Le Utthe y Rapsodia.

Sin embargo, tres años después, la planta dejó de funcionar. A fines de abril de 2026 fueron desvinculados los 17 trabajadores que todavía permanecían en la fábrica, según informó la Secretaría de Trabajo de La Rioja. La empresa ya había reducido progresivamente su dotación antes del cierre definitivo.

El cierre de la planta riojana ocurrió prácticamente en simultáneo con el deterioro financiero de Jutex: el 24 de abril quedó fijado como el inicio de la cesación de pagos y, pocos días después, Rioja Textil dejó de operar.

Ahora, la fabricante deberá avanzar en el concurso preventivo de acreedores, un proceso judicial destinado a buscar una reestructuración de sus obligaciones mientras intenta definir el futuro de una empresa que, hasta poco tiempo atrás, se encontraba en una etapa de expansión productiva.