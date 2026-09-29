Docentes universitarios vuelven al paro por 72 horas y el reclamo se sentirá en Santa Fe

Los docentes y no docentes de las universidades públicas realizarán desde este miércoles un nuevo paro de 72 horas, en el marco del plan de lucha que llevan adelante para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La medida tendrá alcance nacional y también se sentirá en Santa Fe, donde la Asociación de Docentes del Litoral (ADUL) confirmó su adhesión.

El paro se extenderá desde el miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre y fue convocado por las principales organizaciones gremiales del sistema universitario, entre ellas CONADU, CONADU Histórica y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

En la provincia, la medida alcanzará a los trabajadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), mientras que el reclamo se suma a las distintas acciones que vienen desarrollando los gremios universitarios santafesinos para visibilizar la situación salarial y presupuestaria del sector.

Uno de los principales puntos del conflicto es la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que establece medidas vinculadas con el presupuesto de las universidades, los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Los sindicatos reclaman que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones de la norma y con la intimación realizada por la Justicia.

En materia salarial, las organizaciones gremiales sostienen que los trabajadores universitarios necesitan una recomposición del 33,4% para recuperar parte del poder adquisitivo perdido. El Gobierno, en tanto, ofreció un incremento del 3%, una propuesta que fue rechazada por los sindicatos.

El conflicto también tiene un frente judicial. El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno a cumplir con una medida cautelar vinculada con la aplicación de los artículos de la ley referidos a salarios y becas, mientras los gremios cuestionan que hasta el momento no se haya producido un avance concreto en ese sentido.

En Santa Fe, ADUL viene acompañando el plan de lucha nacional con clases públicas y distintas actividades de visibilización. La nueva huelga de tres días se suma a las medidas de fuerza y acciones que las organizaciones universitarias vienen realizando desde hace meses.

El reclamo continuará durante las próximas semanas y tendrá otro momento de fuerte exposición con la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, en una nueva jornada nacional de protesta por el financiamiento de las universidades públicas y la recomposición de los salarios del sector.