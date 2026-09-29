Scaloni, sobre su renovación en la Selección Argentina: “Hay predisposición de las dos partes”

Lionel Scaloni confirmó que comenzaron las conversaciones para renovar su continuidad como entrenador de la Selección Argentina. En la previa del amistoso de este miércoles ante Bolivia, en Córdoba, el técnico explicó que ya mantuvo una reunión con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aunque aclaró que las negociaciones se encuentran en una etapa inicial.

“Nos juntamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo. La predisposición está de las dos partes, pero recién empezamos a hablar”, expresó Scaloni durante la conferencia de prensa previa al encuentro correspondiente a la Fecha FIFA.

El entrenador también dejó en claro su voluntad de permanecer al frente del seleccionado. “Las ganas de seguir en la Selección están”, afirmó, aunque señaló que después de la final necesitaba analizar diferentes aspectos antes de tomar una decisión definitiva.

En ese sentido, explicó que uno de los puntos centrales pasa por la planificación deportiva: “Dije después de la final que había que pensar bien; tuve que analizar el tema deportivo, que es fundamental. Cuando haya que comunicar algo se hará”.

Durante la conferencia, Scaloni también descartó las versiones que lo vinculaban con River Plate. Consultado sobre un supuesto contacto desde el club, respondió de manera categórica: “No es cierto, nadie me contactó”.

Lautaro y Julián, juntos ante Bolivia

Más allá de su futuro, el entrenador adelantó algunas definiciones para el amistoso. Scaloni confirmó que Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán el ataque frente a Bolivia. “Es una linda prueba para que jueguen juntos los dos”, sostuvo.

El encuentro también servirá para observar a algunos de los futbolistas que se incorporaron recientemente al seleccionado. El técnico mencionó a Matías Soulé, Santiago Simón y Román Vega entre los jugadores que el cuerpo técnico venía siguiendo y anticipó que tendrán oportunidades.

Scaloni señaló que actualmente existe un proceso de renovación, aunque consideró que se desarrolla sobre una estructura consolidada. “Hay un recambio ahora pero con una base más sólida que cuando comenzamos el ciclo en la Selección. Hay gente en quien confiar y eso nos da tranquilidad, aunque sabemos que eso no garantiza resultados”, explicó.

La ausencia de Messi y la nueva capitanía

Otro de los temas centrales fue la ausencia de Lionel Messi. Scaloni lo definió como un futbolista “indispensable”, aunque destacó que el seleccionado respondió en anteriores encuentros en los que el capitán no pudo estar.

“Lo que genera Leo adentro y afuera de la cancha no se lo vi a nadie. Entre todos tendremos que dar lo mejor de nuestra parte para tratar de reemplazarlo”, manifestó.

Además, confirmó que la camiseta número 10 no será utilizada hasta el partido de Messi ante Benín y explicó cómo quedó establecido el orden de capitanes: tras Messi y Nicolás Otamendi, Cristian “Cuti” Romero pasa a ocupar la capitanía, seguido por Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez.