La Corte Suprema anuló la absolución de César Milani y ordenó revisar el fallo por el caso Ledo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución de César Milani en la causa por el encubrimiento de la desaparición y posterior homicidio del soldado Alberto Agapito Ledo, ocurridos en 1976, y ordenó que el expediente vuelva a la Cámara Federal de Casación Penal para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

La decisión fue adoptada por mayoría y lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci. El conjuez Luis Rabbi Baldi Cabanillas acompañó la resolución con un voto concurrente, mientras que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El caso tiene como protagonista al exjefe del Ejército César Milani, quien fue juzgado por el supuesto encubrimiento de la privación ilegal de la libertad de Ledo, un conscripto riojano que cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones de La Rioja.

Según los hechos establecidos durante el proceso, en 1976 una fracción de ese batallón fue enviada a Tucumán en el marco de una misión militar. Ledo fue detenido clandestinamente durante la madrugada del 17 de junio, cuando tenía 20 años, y desde entonces permanece desaparecido. En el juicio también se estableció la responsabilidad del entonces capitán Esteban Sanguinetti, quien fue condenado por su participación en los hechos.

La acusación contra Milani estuvo vinculada con la firma de un sumario militar que atribuyó a Ledo una supuesta deserción. De acuerdo con la investigación, ese documento fue utilizado para encubrir la detención ilegal del soldado. Milani era entonces subteniente y el sumario había sido impulsado por Sanguinetti, su superior.

Cinco días después de la desaparición de Ledo, el 22 de junio de 1976, Milani confeccionó el sumario en el que se hizo constar la supuesta deserción. La Fiscalía sostuvo durante el proceso que esa versión no se correspondía con lo ocurrido y que Ledo había sido secuestrado y posteriormente asesinado por integrantes del Ejército.

La absolución de Milani había sido confirmada en instancias anteriores, pero el Ministerio Público Fiscal cuestionó esa decisión ante la Cámara de Casación. Ahora, la Corte Suprema consideró que ese tribunal valoró de manera incorrecta elementos centrales de la prueba y dejó sin efecto su pronunciamiento.

Entre los aspectos señalados se encuentra la firma del documento que ordenó la instrucción del sumario por deserción. Según el planteo recogido por la Corte a partir del dictamen de la Procuración General, Milani había reconocido públicamente que esa firma era suya, mientras que Casación no habría valorado adecuadamente ese elemento al confirmar la absolución.

También se cuestionó la falta de consideración de otros elementos del expediente, entre ellos el hecho de que, pese a que la versión oficial sostenía que Ledo había desertado, sus pertenencias permanecieron en el campamento, incluidos sus anteojos.

Por su parte, Rabbi Baldi Cabanillas consideró que el fallo de Casación resultaba arbitrario, entre otros motivos, porque había rechazado un peritaje caligráfico solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

Rosenkrantz, en cambio, sostuvo en su voto en disidencia que correspondía desestimar el recurso extraordinario, al considerar que no se habían logrado refutar los fundamentos de la sentencia cuestionada.

Durante el juicio realizado en Tucumán, Milani negó haber tenido contacto con Ledo y rechazó las acusaciones en su contra. “A Ledo nunca lo vi en mi vida”, había declarado. También negó haber encubierto la desaparición y cuestionó la investigación, al sostener que debía profundizarse la denominada pista de inteligencia.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán había absuelto a Milani en 2019 y condenado a Esteban Sanguinetti, quien era su superior durante la misión militar en Tucumán. La causa había establecido la participación de Sanguinetti en la privación ilegal de la libertad y el homicidio agravado de Ledo.

Con la decisión del máximo tribunal, la absolución de Milani queda sin efecto, aunque la Corte no dictó una condena en su contra. El expediente deberá regresar a la Cámara Federal de Casación Penal, que tendrá que revisar nuevamente el caso y emitir una nueva sentencia.