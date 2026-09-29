Tragedia en Córdoba: un niño de 10 años murió atropellado en la Circunvalación

Un niño de 10 años murió este martes tras ser atropellado por un automóvil en la avenida Circunvalación de Córdoba, a la altura del barrio Ciudad de los Cuartetos. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el menor habría intentado cruzar la arteria junto con otros tres niños cuando fue embestido.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 3 del anillo externo, en inmediaciones del puente Rancagua. Un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento del niño, mientras que las autoridades iniciaron las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Según informó Cadena 3, los cuatro menores habrían intentado atravesar la Circunvalación desde el anillo externo hacia el interno. En esas circunstancias, uno de ellos fue alcanzado por un Volkswagen Vento de color azul.

El comisario inspector Cristian Ernesto López Argañaraz indicó al mencionado medio que el automóvil era conducido por un joven de 25 años, quien posteriormente fue trasladado a Accidentología Vial.

El funcionario policial precisó además que el dosaje de sangre realizado al conductor dio resultado negativo.

Tras el hecho se aguardaba la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, mientras continuaba la investigación para determinar con precisión cómo se produjo el atropello.

El siniestro generó además importantes complicaciones en el tránsito sobre la Circunvalación, con demoras y circulación saturada en el sector y dificultades que se extendían hasta la zona de la Ruta 19.