Remiseros reclamaron ante el Concejo cambios en la normativa y una actualización de las tarifas

Por Santotomealdía



Un grupo de remiseros de la ciudad se manifestó este martes frente al Concejo Municipal para reclamar cambios en la normativa que regula la actividad y una actualización de las tarifas. El sector sostiene que las actuales condiciones quedaron desfasadas frente al funcionamiento de las aplicaciones de viajes y reclama revisar algunas de las exigencias que deben afrontar los vehículos habilitados.

Hernán Escobar, de Remises Virgen de Luján, explicó en diálogo con Nova al Día que los planteos fueron realizados en reiteradas oportunidades y recordó que en junio mantuvieron una reunión con autoridades municipales en la que, según afirmó, existió el compromiso de avanzar en cambios. A esto se suma el reclamo tarifario: aseguró que el último aumento fue otorgado en diciembre y que desde entonces los mayores costos de mantenimiento fueron absorbidos por los trabajadores.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las diferencias que, según los remiseros, existen entre las exigencias para el sistema habilitado y las condiciones bajo las cuales funcionan las aplicaciones. Escobar mencionó como ejemplo el costo del libre multa y la periodicidad de las revisiones técnicas que deben realizar algunos vehículos.

“No hay ningún tipo de control y, por otro lado, no tienen gastos con respecto al municipio, como sí los tiene un remis”, sostuvo Escobar al referirse a las aplicaciones. También señaló que el sector viene solicitando desde hace años modificaciones a la ordenanza sin obtener hasta ahora los cambios pretendidos.

En relación con la revisión técnica, explicó que existen vehículos que, debido a su antigüedad, deben realizarla cada tres o cuatro meses. Los trabajadores pretenden reducir la frecuencia y los costos asociados a esos controles, aunque manteniendo instancias intermedias de revisión.

Escobar también planteó que la competencia de las aplicaciones no necesariamente está vinculada actualmente con tarifas más bajas. Según sostuvo, los valores pueden variar de acuerdo con el horario, las condiciones climáticas y otros factores, mientras que los remises trabajan con una tarifa fija cuya modificación requiere autorización.

Precisamente, la actualización tarifaria constituye otro de los reclamos presentados. “Nunca hemos pedido aumentos que sean exorbitantes y tenemos totalmente en cuenta el beneficio de la gente también”, afirmó. Ante la consulta sobre si el pedido busca, como mínimo, acompañar la inflación acumulada durante los últimos meses, respondió: “Es lo mínimo que pedimos”.

El representante del sector describió además una reducción significativa de la actividad durante los últimos años. Según su estimación, desde 2018 habría caído entre un 50% y un 60% la cantidad de habilitaciones de remises que existían en la ciudad. También vinculó las dificultades del sector con el estado de las calles y su impacto sobre los costos de reparación y mantenimiento de los vehículos.

Los trabajadores concurrieron al Concejo con la intención de conseguir una instancia formal de diálogo. Durante la protesta aclararon que no realizaron cortes y que la manifestación se desarrolló de manera pacífica. “Solo queríamos por lo menos el compromiso de alguna autoridad que venga, salga y nos diga: los atendemos dentro de cinco días, cuatro días, seis días, lo que sea”, explicó Escobar.

Según pudo saber este medio de manera extraoficial, los concejales recibirían a representantes de los remiseros este viernes a las 9.30, encuentro que permitiría trasladar los planteos directamente a los integrantes del cuerpo legislativo.

“Es la única forma, lamentablemente, de hacernos escuchar; de lo contrario directamente no nos atiende nadie”, expresó Escobar al finalizar la entrevista, sintetizando el motivo por el cual decidieron llevar el reclamo hasta las puertas del Concejo Municipal.