Provinciales — 29.09.2026 —
Cronograma de sueldos: cuándo cobran los empleados estatales los haberes de septiembre
El pago comenzará el jueves 1° de octubre y finalizará el miércoles 7. Desde el Gobierno recordaron que la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias, del 1,7% para septiembre.
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del jueves 1 de octubre de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1.550.000. El último turno será el miércoles 7.
La liquidación incluye el aumento paritario acordado para el segundo semestre del año que a septiembre es de 5,5% en relación al sueldo de junio (2 % julio, 1,8 % agosto, 1,7 % septiembre). También se contempla un incremento mínimo garantizado respecto a junio de $ 100.000.
Jueves 1 de octubre
• Escalafón Policial y Penitenciario.
• Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.550.000.
Viernes 2 de octubre
• Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.550.000
• Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Lunes 5 de octubre (acreditación en cuenta sábado 3)
• Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.550.000.
• Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Martes 6 de octubre
• Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.550.000
Miércoles 7 de octubre
• Autoridades del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.