Tenía una tobillera electrónica y lo sorprendieron robando cables: quiso agredir a un policía y terminó detenido

Un hombre de 49 años fue aprehendido en Santo Tomé luego de ser sorprendido intentando cortar un cable de un pilar de luz. Durante el procedimiento, los agentes constataron además que llevaba una tobillera electrónica y que sobre él pesaba un pedido vigente de detención.

El episodio ocurrió este lunes al mediodía, luego de un aviso recibido a través del 911 por un intento de robo de cables en inmediaciones de Frutos y Buenos Aires.

Cuando llegaron al lugar, los policías encontraron al hombre trepado a un pilar de luz y cortando un cable con un cuchillo tipo Tramontina, cuyo mango estaba encintado de color negro.

Los agentes le ordenaron en reiteradas oportunidades que descendiera, pero el hombre no acató las indicaciones. Una vez abajo, empujó bruscamente a uno de los efectivos y escapó hacia una vivienda cercana.

Finalmente, otro integrante del procedimiento logró aprehenderlo. Durante la requisa, los policías secuestraron de su cintura el cuchillo que utilizaba para cortar el cable.

Además, los agentes constataron que llevaba una tobillera electrónica colocada en el tobillo izquierdo, un dato que se sumó a la intervención.

Según informó la Policía, sobre el hombre pesaba también un pedido vigente de detención en el marco de una causa por tenencia de arma de guerra, abuso de arma, tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y lesiones leves, en concurso real.

El hombre quedó a disposición de la autoridad competente y el cuchillo fue secuestrado como elemento vinculado al procedimiento.