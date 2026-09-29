Pullaro recorrió la obra del nuevo puente, que ya tiene un avance del 74 %

Por Santotomealdía



El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió este lunes la obra del nuevo puente, que ya alcanzó un 74 % de avance, según informó el Gobierno provincial. La visita se concentró en el sector del río Salado, donde durante los últimos días comenzó a operar el lanzavigas para completar el montaje de las estructuras en los tramos donde no pueden utilizarse grúas convencionales.

Durante la recorrida, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que, si los trabajos mantienen el ritmo actual, el nuevo enlace estará terminado durante el primer semestre de 2027. Una vez finalizado el montaje de las vigas, todavía quedarán tareas sobre la losa, las cabeceras de ambas ciudades, la iluminación, la carpeta asfáltica y las barandas.

Pullaro estuvo acompañado por Enrico, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el senador provincial Julio “Paco” Garibaldi. La recorrida se realizó pocos días después de la puesta en funcionamiento efectiva de la máquina lanzavigas, cuya primera prueba de izado había sido realizada la semana pasada.

El equipo fue importado desde China por una de las empresas adjudicatarias y permite trasladar y colocar las vigas trabajando desde la propia estructura del puente. Su utilización resulta necesaria principalmente en los sectores con presencia de agua, donde no es posible operar con las grúas de gran porte utilizadas en otras etapas de la construcción.

“Esta máquina nos permite instalar las vigas desde arriba cuando hay agua. Una vez finalizada esta etapa, restarán la losa, los trabajos en las cabeceras de Santa Fe y Santo Tomé, la iluminación, la carpeta asfáltica y las barandas”, explicó Enrico durante la visita.

Respecto de los plazos, el ministro sostuvo que “si todo sale bien, como hasta ahora, el primer semestre del año que viene va a estar lista”.

La nueva conexión tendrá una extensión total de 1.324 metros. Mientras avanza el montaje de la estructura principal sobre el Salado, continúan en simultáneo los trabajos correspondientes a las cabeceras y accesos del nuevo enlace.