Una discusión familiar terminó con disparos al aire y un hombre detenido

Un hombre fue aprehendido en Santo Tomé luego de amenazar a una joven y efectuar disparos al aire durante una discusión familiar. El hecho ocurrió en una vivienda de calle Lisandro de la Torre al 4500, donde posteriormente la Policía secuestró un arma de fuego de fabricación casera y 23 cartuchos calibre 22.

El episodio se registró luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en ese sector de la ciudad. Al llegar al lugar, efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé entrevistaron a una joven de 20 años, quien relató que había mantenido una discusión con un familiar y que, en ese contexto, el hombre la habría amenazado y realizado varios disparos al aire.

De acuerdo con lo informado por la Policía, el sospechoso se encontraba acompañado por su pareja, una joven de 18 años. Con los datos aportados, los agentes realizaron un procedimiento en la zona y encontraron, en la parte trasera de la vivienda, un arma de fuego de fabricación casera.

Durante la intervención también fue aprehendida la joven de 18 años, a quien los efectivos le secuestraron de entre sus prendas un frasco plástico que contenía 23 cartuchos calibre 22.

Además del arma y las municiones, la Policía secuestró una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Las dos personas fueron trasladadas inicialmente a División Medicina Legal y luego a la Comisaría 12ª de Santo Tomé, correspondiente por jurisdicción.

El caso quedó a disposición de la fiscalía en turno, que intervino para determinar las actuaciones correspondientes. En el parte policial, el procedimiento fue caratulado como amenazas calificadas y tenencia de arma de fuego de uso civil.