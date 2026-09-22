Una deuda por drogas derivó en cuatro allanamientos y tres aprehendidos en barrio Las Vegas

Por Santotomealdía



Tres hombres fueron aprehendidos este lunes durante cuatro allanamientos realizados en barrio Las Vegas, en el marco de una investigación por presunta venta barrial de estupefacientes. Los procedimientos permitieron secuestrar cocaína fraccionada, dinero, municiones, teléfonos celulares y un listado manuscrito con nombres de personas que presuntamente mantenían deudas vinculadas a la compra de drogas.

La investigación se había iniciado a partir de la denuncia de un hombre de 32 años, quien aseguró que su hijo mantenía una deuda con un vecino por la compra de estupefacientes. De acuerdo con su relato, el conflicto habría derivado en amenazas de muerte y en la entrega de un teléfono celular y una garrafa como parte del pago. Ambos elementos fueron recuperados durante los procedimientos.

Los allanamientos se desarrollaron entre las 7 y las 10 de la mañana y estuvieron a cargo de personal de Orden Público y Cuerpos de la Policía de Santa Fe, con participación de especialistas en irrupción del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

La denuncia que inició la investigación

Según la denuncia que dio origen a la causa, mientras la familia no se encontraba en su vivienda, el vecino con quien el joven mantenía la presunta deuda habría desarmado parte del rancho.

Posteriormente, el padre se habría dirigido al domicilio del hombre para intentar saldar la deuda. Siempre de acuerdo con su testimonio, allí fue recibido por el investigado y otro individuo, quienes presuntamente estaban armados y lo amenazaron de muerte.

Además, como parte de la deuda le habrían quitado un teléfono celular y una garrafa. Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia autorizó cuatro allanamientos en distintos domicilios de barrio Las Vegas.

Tres aprehendidos y cocaína secuestrada

El primer procedimiento tuvo lugar en Monasterio al 3500, donde fue aprehendido M. H. E. Los policías secuestraron un teléfono celular Motorola con funda roja, que sería el mismo que había sido mencionado por el denunciante.

El segundo allanamiento se realizó en Huergo al 3400, donde fue aprehendido A. E. y se encontraron ocho cartuchos calibre .22 y un cartucho calibre 9 milímetros.

En otro domicilio de Agustín Delgado al 3400 no hubo personas aprehendidas, aunque los efectivos recuperaron una garrafa de 15 kilos que también estaría relacionada con la deuda denunciada.

El cuarto procedimiento se concretó en otra vivienda de Agustín Delgado al 3400. Allí, cerca de las 8.30, fue aprehendido R. L. M., señalado como el principal investigado.

En ese inmueble fueron secuestrados un teléfono celular, 22 envoltorios de papel satinado con cocaína, un elemento punzante de fabricación casera conocido como “chuza”, dos tarjetas de débito, un documento de identidad y $198.400 en efectivo.

Los investigadores también encontraron un listado manuscrito con nombres de presuntos deudores por la venta de estupefacientes, elemento que fue incorporado a la causa.

La investigación por microtráfico

Personal especializado en Microtráfico de la Policía de Santa Fe realizó las pruebas de campo sobre la sustancia encontrada, que dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Según la información del procedimiento, la cantidad y el fraccionamiento de la droga, junto con el dinero y el listado secuestrado, llevaron a encuadrar provisoriamente la investigación dentro de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.

El resultado de los allanamientos fue informado al fiscal José Ignacio Suasnabar, del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso que los tres aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran examinados en Medicina Legal y posteriormente identificados y alojados en una dependencia policial.

La atribución delictiva provisoria es por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso con amenazas calificadas y daño, mientras continúa la investigación sobre los hechos denunciados.