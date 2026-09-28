Tragedia en el Himalaya: un alud arrasó un campamento en Nepal y dejó muertos y desaparecidos

Un nuevo alud golpeó una zona montañosa de Nepal y provocó la muerte de al menos dos personas, mientras que otras 14 permanecían desaparecidas este lunes. El desprendimiento arrasó un campamento base ubicado en la montaña Himlung, en el centro-norte del país, donde un grupo de trabajadores se preparaba para recibir a montañistas extranjeros.

El alud ocurrió durante la mañana del domingo, en una zona del Himalaya cercana a la frontera con el Tíbet. Los trabajadores se encontraban acondicionando el campamento para el inicio de la temporada de ascensos de otoño, que comenzó este mes y suele convocar a numerosas expediciones internacionales.

Los dos fallecidos eran guías de montaña, mientras que la mayoría de los desaparecidos trabajaban como personal de cocina en el campamento, según informó el montañista Mingma G. Sherpa, encargado de las tareas de rescate. Inicialmente, las autoridades habían reportado diez personas desaparecidas, pero la cifra fue actualizada posteriormente.

Los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a otras diez personas, que fueron evacuadas en helicópteros. Los cuerpos de las dos víctimas también fueron trasladados por vía aérea hasta Katmandú y posteriormente derivados al Hospital Universitario Docente de la Universidad Tribhuvan.

Las tareas de búsqueda continuaban este lunes, aunque las condiciones meteorológicas adversas complicaron el acceso al lugar. Tul Sing Gurung, presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, indicó que ocho guías participaban del operativo.

Mingma G. Sherpa explicó que el mal tiempo retrasó la llegada de los equipos al campamento. “Hubiéramos podido salvar vidas, pero debido al mal tiempo llegamos al sitio del accidente por la noche del domingo”, señaló a través de una publicación en redes sociales.

La zona también se vio afectada durante el fin de semana por fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra. El gobierno nepalí había emitido alertas por las condiciones meteorológicas en distintas regiones del país, mientras que en las áreas montañosas las precipitaciones incrementaron el riesgo de desprendimientos y avalanchas.

Según la agencia de gestión de desastres de Nepal, entre el jueves y el domingo se registraron otras 21 muertes y cinco desapariciones en distintos puntos del país por incidentes relacionados con el clima. Además, cinco personas resultaron heridas y al menos 194 viviendas sufrieron daños.

El nuevo alud se produjo mientras Nepal todavía intenta recuperarse de las inundaciones y deslizamientos registrados en agosto, considerados entre los desastres naturales más graves de los últimos años. Según las autoridades, aquellos episodios dejaron más de 1.400 muertos y cerca de 6.000 personas desaparecidas.

La situación vuelve a poner bajo atención las condiciones de seguridad en las zonas montañosas del país, donde la llegada de la temporada de otoño incrementa la actividad de las expediciones. Los montañistas internacionales dependen de trabajadores locales para transportar equipos, instalar campamentos y brindar asistencia durante los ascensos.

El Himlung se encuentra en una región remota del Himalaya y recibe expediciones durante esta época del año. Por su ubicación y las dificultades generadas por las lluvias y la baja visibilidad, el acceso al campamento base y las tareas de rescate permanecen condicionados por el estado del tiempo.