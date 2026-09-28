Solicitaron nuevas medidas de prueba contra Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido se produjo luego de que la defensa del exfuncionario presentara documentación para responder a las 20 observaciones que habían surgido durante la investigación.

A partir de las explicaciones aportadas, el fiscal puso el foco en la evolución del patrimonio de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, y en particular en las operaciones realizadas con criptomonedas. El objetivo es reconstruir los ingresos y bienes de ambos desde el comienzo de su vida económica activa para determinar si las explicaciones brindadas permiten justificar el origen de los fondos bajo investigación.

Entre las medidas solicitadas al juez federal Ariel Lijo se encuentra el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti. Para el exfuncionario, Pollicita pidió información correspondiente al período comprendido entre febrero de 1998 y diciembre de 2011, mientras que para su esposa requirió datos desde octubre de 2000.

En ese marco, el fiscal pidió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entregue las declaraciones juradas de ambos, sus registros en los distintos impuestos, las actividades declaradas, información aportada por terceros y cualquier antecedente relacionado con blanqueos, moratorias o exteriorización de capitales. También solicitó información sobre las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas durante ese período.

Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con las ocho billeteras de bitcoin mencionadas por Adorni en su explicación. El exfuncionario sostuvo que operaciones con criptomonedas permiten justificar parte de los US$591.544,61 en efectivo que no habían sido declarados previamente, además de algunos gastos que fueron observados durante la investigación.

Para determinar si esas billeteras pertenecen efectivamente a Adorni, la fiscalía propuso realizar una verificación criptográfica de las ocho direcciones. La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, entregó un sobre cerrado y lacrado con las claves privadas de acceso, que deberá ser abierto únicamente si existe un requerimiento judicial.

El procedimiento contempla que un perito de parte ingrese a las billeteras y genere una firma digital a partir de un mensaje que será proporcionado durante la diligencia. Luego, personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina deberá verificar criptográficamente las firmas obtenidas para determinar si corresponden a las respectivas direcciones de bitcoin.

La investigación también apunta a reconstruir la situación laboral y económica de la pareja. Para eso, Pollicita solicitó a la ANSES la historia laboral completa de Adorni y Angeletti, incluyendo aportes, remuneraciones, empleadores, períodos trabajados, actividad autónoma o monotributista y las prestaciones o ingresos registrados.

A su vez, requirió información a la DNRPA sobre los vehículos que ambos hayan tenido durante los períodos analizados. También pidió determinar si integraron sociedades, asociaciones o fundaciones como socios, accionistas, integrantes de órganos de administración o fiscalización, o apoderados, junto con las fechas de ingreso y egreso y sus respectivos porcentajes de participación.

Con este nuevo pedido de medidas, la fiscalía busca reconstruir de manera integral la evolución patrimonial de Adorni y su esposa y contrastarla con las explicaciones presentadas por la defensa. Los resultados de esas diligencias serán incorporados al expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exfuncionario.