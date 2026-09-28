Pidieron detener a Diego Spagnuolo tras la incorporación de nuevas pruebas en la causa ANDIS

La situación judicial de Diego Spagnuolo sumó este lunes un nuevo capítulo. El abogado Gregorio Dalbón presentó ante el juez federal Ariel Lijo un pedido de detención contra el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de nuevos informes incorporados a la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción durante su gestión.

El planteo se conoció pocos días después de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 imputados en el expediente. Dalbón fundamentó su solicitud en elementos que, según sostuvo, profundizan las irregularidades detectadas en las contrataciones realizadas mientras el exfuncionario estaba al frente del organismo.

Entre los nuevos elementos mencionados aparecen diferencias de precios de gran magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y compras en las que los productos entregados no coincidían con los que habían sido adjudicados. Para el abogado, la cantidad y variedad de operaciones involucradas permiten sostener que no se trataría de hechos aislados, sino de un conjunto de contrataciones bajo investigación.

En ese sentido, la presentación sostiene que esas operaciones podrían haber provocado una afectación al patrimonio público durante el período en que Spagnuolo conducía la ANDIS. El pedido de detención se suma así a una investigación que ya había derivado en el procesamiento del exfuncionario por su presunta participación en una estructura destinada a direccionar contrataciones de medicamentos e insumos médicos.

Dalbón argumentó además que la permanencia de Spagnuolo en libertad podría representar un riesgo de entorpecimiento de la investigación, debido a su conocimiento de los circuitos administrativos y de las personas y empresas involucradas. En particular, advirtió sobre la posibilidad de que pueda afectar, ocultar o modificar elementos de prueba que todavía deben incorporarse al expediente.

Entre las medidas pendientes se encuentra una pericia sobre los audios que dieron origen a la investigación, destinada a determinar científicamente si la voz de las grabaciones corresponde a Spagnuolo. La Cámara Federal porteña avaló recientemente la continuidad de ese estudio y rechazó los planteos de la defensa para suspenderlo.

El abogado también planteó la existencia de un eventual peligro de fuga y recordó que sobre Spagnuolo pesa desde el inicio de la causa una prohibición para salir del país. En su presentación hizo referencia además a los procedimientos realizados durante la investigación y a las circunstancias en las que el exfuncionario fue localizado durante uno de los operativos.

Ahora será Ariel Lijo quien deberá analizar el pedido de detención y determinar si existen riesgos procesales concretos que justifiquen una medida de esa naturaleza. Mientras tanto, la investigación continúa sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones de la ANDIS y sobre la estructura que, según la acusación, habría intervenido en esas operaciones.