Weiss Ackerley, sobre el traspaso a ASSA: “Esperamos que el Concejo acompañe esta propuesta”

Por Santotomealdía

El intendente Miguel Weiss Ackerley pidió al Concejo que acompañe el proyecto de Ordenanza para avanzar con el traspaso de los servicios de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA), que tendrá ingreso formal en la sesión ordinaria de este martes. Lo hizo luego de encabezar este lunes, en la Vieja Usina, una reunión con los concejales y autoridades de la empresa provincial para responder dudas y brindar precisiones sobre el proceso.

Tras el encuentro, Weiss Ackerley defendió la decisión y sostuvo que la incorporación a ASSA “es la solución definitiva a un montón de inconvenientes que venimos padeciendo los santotomesinos hace muchos años”. Por su parte, el vicepresidente de la empresa, Darío Boscarol, ratificó que el objetivo es avanzar con un convenio entre Provincia, Municipio y ASSA y posteriormente con una transición de seis meses, para que la empresa asuma completamente el servicio en junio de 2027, si se cumplen los pasos previstos.

El intendente explicó que durante la reunión participaron funcionarios municipales y el equipo de Aguas Santafesinas con el objetivo de “hablar de todas las dudas que pueda llegar a haber” y explicar las distintas etapas previstas. En ese marco, remarcó que existe una decisión política compartida entre el Gobierno municipal y provincial para concretar el cambio de prestador.

“Nosotros esperamos que el Concejo tome la buena decisión de acompañar esta propuesta”, expresó Weiss Ackerley. Según sostuvo, la incorporación de la ciudad al esquema de ASSA “va a implicar una mejora cualitativa en la prestación del servicio muy importante”.

“No hay embargo”

Uno de los principales temas abordados durante la reunión fue la deuda que el Municipio mantiene con ASSA. Weiss Ackerley señaló que la Secretaría de Hacienda expuso las cuentas municipales ante los concejales y reiteró que la recaudación correspondiente al ítem acueducto “no ha llegado al 50%”.

En ese contexto, el intendente aseguró que “cada peso que se ha recibido de eso ha sido invertido en el funcionamiento del sistema” y remarcó que durante el encuentro también se habló “acerca de que no hay embargo” sobre el Municipio. Según explicó, las actuaciones impulsadas por Aguas Santafesinas responden a “cuestiones lógicas del resguardo de su crédito”.

Boscarol, por su parte, precisó que “la deuda es entre el Municipio y ASSA” y señaló que la forma en que será compensada o pagada deberá definirse durante el trabajo que realizarán las partes de cara a la firma del convenio.

Además, el vicepresidente de ASSA explicó que los contribuyentes que actualmente mantienen deudas con el Municipio por el servicio pasarán a mantener esas obligaciones con Aguas Santafesinas. “Los contribuyentes que tienen una deuda con el Municipio, la tendrán luego para con ASSA y tendrán que pagar sus deudas con respecto al servicio”, afirmó.

$6.000 millones y un horizonte en junio de 2027

Boscarol también precisó el cronograma previsto para el proceso. Una vez aprobada la Ordenanza, comenzará una primera etapa destinada a avanzar con un convenio entre Provincia, Municipio y ASSA, en el cual, según anticipó, la Provincia asumirá el compromiso de realizar una inversión de $6.000 millones en tres años.

Aguas Santafesinas, por su parte, se comprometería a tomar el servicio luego de un período de transición de seis meses, durante el cual trabajará conjuntamente con el Municipio. “En junio del año que viene, si todo se cumple con los pasos, estaríamos tomando el servicio”, afirmó Boscarol.

También sostuvo que, de acuerdo con los estudios realizados hasta el momento, “no hay grandes diferencias entre la tarifa de ASSA y la tarifa del Municipio”. Sí planteó diferencias en los niveles de cobrabilidad y señaló que existen pérdidas en el sistema que deberán ser abordadas para mejorar su eficiencia.

El futuro convenio no volvería al Concejo

Otra definición relevante surgió cuando Weiss Ackerley fue consultado sobre si el convenio que se negocie después de la aprobación de la Ordenanza deberá volver al Concejo. “No, ese convenio en principio no pasaría por el Concejo después, salvo las cuestiones que mande la ley”, respondió el intendente. De todos modos, aclaró que durante el proceso probablemente existan otras definiciones que deban ser discutidas por el cuerpo legislativo.

De esta manera, la sesión de este martes marcará el primer paso institucional para avanzar con el traspaso. El proyecto necesita una mayoría de dos tercios y, tras las explicaciones brindadas este lunes, quedará por conocerse la posición que adopten los distintos bloques frente a una iniciativa que habilitará al Ejecutivo a continuar con las gestiones para concretar el cambio de prestador.