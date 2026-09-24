Colapinto, de menor a mayor, pero autocrítico con su rendimiento tras la primera jornada de prácticas

Franco Colapinto cerró la primera jornada de actividad del Gran Premio de Azerbaiyán con una mejora en la segunda práctica libre, aunque todavía lejos de sentirse cómodo con el comportamiento de su Alpine. El argentino terminó 11° en el segundo entrenamiento, después de haber quedado 18° en la primera sesión, en una jornada que volvió a tener al británico George Russell como el más rápido.

Colapinto marcó un tiempo de 1:45.479, con el que logró recortar más de dos segundos respecto de su registro inicial de 1:47.523. El piloto de Alpine quedó a 2.132 segundos de Russell, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó séptimo con un tiempo de 1:44.843. Kimi Antonelli, también de Mercedes, ocupó el segundo lugar.

El argentino comenzó la segunda práctica con neumáticos duros y fue mejorando progresivamente sus registros. La sesión tuvo además una interrupción cuando Arvid Lindblad sufrió dos golpes en la entrada de la curva 8, lo que obligó a detener momentáneamente la actividad para retirar el auto y limpiar la pista.

Tras la reanudación, los tiempos comenzaron a bajar considerablemente y Colapinto también pudo avanzar. El argentino venía de marcar 1:46.080, pero consiguió mejorar su vuelta y establecer el 1:45.479 que finalmente le permitió ubicarse en el undécimo puesto.

Más allá de la posición, Colapinto reconoció que todavía tiene trabajo por delante para encontrar el rendimiento que busca en el circuito callejero de Bakú. “Falta un poco para mejorar el balance”, explicó después de la sesión, y admitió que no se siente todavía completamente cómodo con el auto.

“Dimos un pasito con el auto, pero no me siento muy cómodo, falta, hay que entender un poco el por qué. No estoy muy consistente del todo como en otras carreras, me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva”, señaló el argentino.

De cara al resto del fin de semana, Colapinto puso como objetivo llegar a la Q3 y sumar puntos. Para eso tendrá una última oportunidad de probar el Alpine antes de la clasificación, ya que este viernes se disputará el tercer y último entrenamiento desde las 5:30 de la mañana, mientras que la clasificación comenzará a las 9:00, siempre en horario argentino.

La carrera, en tanto, se correrá el sábado 26 de septiembre desde las 8:00. El Gran Premio de Azerbaiyán es una de las fechas que se disputa excepcionalmente un día antes de lo habitual debido al calendario nacional del país.

La modificación responde al Día del Recuerdo, que se conmemora cada 27 de septiembre en Azerbaiyán. La fecha fue establecida en homenaje a las personas fallecidas durante el conflicto de Nagorno-Karabaj y recuerda el inicio de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, ocurrido el 27 de septiembre de 2020.