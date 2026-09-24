El INDEC difunde este jueves el dato de pobreza del primer semestre de 2026

El INDEC dará a conocer este jueves 24 de septiembre el dato oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026, una medición que permitirá determinar si se interrumpió la tendencia descendente registrada durante los últimos meses de 2025. El informe será difundido por la tarde y constituye la primera medición oficial sobre estos indicadores correspondiente a este año.

El último registro oficial había mostrado una baja significativa. Durante el segundo semestre de 2025, la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas, mientras que la indigencia se ubicó en el 6,3% en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. En ese período, 8,47 millones de personas se encontraban bajo la línea de pobreza y 1,88 millones eran indigentes.

A la espera del nuevo informe, las estimaciones privadas anticipan un aumento de la pobreza. Una de las proyecciones más difundidas corresponde al economista Martín González-Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella, quien estimó una tasa de pobreza del 31,4% y una indigencia del 6,9% para los primeros seis meses del año. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA también calculó una pobreza cercana al 30% durante el primer trimestre y advirtió que el indicador podría ser mayor en el segundo.

De confirmarse una cifra cercana a esas estimaciones, el resultado implicaría un aumento respecto del 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025. Con la proyección de González-Rozada y las estimaciones de población utilizadas para el cálculo, unas 14,6 millones de personas quedarían por debajo de la línea de pobreza, alrededor de 1,5 millones más que en la medición anterior. En el caso de la indigencia, la estimación alcanza a unas 3,2 millones de personas.

Las proyecciones también plantean un posible cambio en la dinámica que había permitido reducir la pobreza durante los períodos anteriores. Desde la UCA señalaron que la etapa de descenso iniciada en la segunda mitad de 2024 habría perdido impulso y que, desde el último trimestre de 2025, las canastas básicas comenzaron a crecer por encima de la inflación, mientras que la evolución de los ingresos dejó de compensar esa diferencia.

El informe oficial permitirá determinar finalmente si esas proyecciones se corresponden con la evolución registrada durante el primer semestre. Además de la tasa de pobreza, el INDEC dará a conocer el porcentaje de personas en situación de indigencia, junto con los datos correspondientes a los hogares alcanzados por ambas condiciones.

Así, el nuevo informe permitirá comparar el desempeño de los primeros seis meses de 2026 con el cierre del año pasado y establecer si la baja de la pobreza registrada en 2025 tuvo continuidad o si el indicador volvió a subir. El resultado oficial será el que determine la magnitud de ese cambio.