Investigan el ataque con un arma blanca a una mujer: la hirieron en el abdomen

Por Santotomealdía

Una mujer de 48 años resultó herida con un arma blanca en nuestra ciudad. El episodio se produjo alrededor de las 22.15 del jueves, en la zona de Obispo Gelabert al 4000, en el noroeste del ejido urbano.

Tras el aviso a los servicios de emergencia, la mujer recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladada en una ambulancia del SIES 107 al hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con la información policial, los profesionales del centro de salud constataron que la paciente presentaba una herida de arma blanca en el sector derecho del abdomen. Hasta el momento, no se informaron detalles oficiales sobre la gravedad de la lesión ni sobre su evolución desde el ingreso al hospital.

Tampoco fueron precisadas las circunstancias en las que se produjo la agresión. El episodio es investigado para determinar cómo ocurrió el ataque y si hubo otras personas involucradas.

En las actuaciones intervino personal de la Unidad Regional I, que quedó a cargo de las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido.