Marcha Federal Universitaria: los gremios ratificaron la movilización pese al fallo favorable de la Justicia

Los gremios que representan a docentes y no docentes de las universidades nacionales ratificaron la realización de la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, pese al nuevo fallo judicial que intimó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones sindicales sostienen que la movilización se mantiene porque el conflicto no queda resuelto con la decisión de la Justicia y reclaman la aplicación integral de la normativa.

La convocatoria, según confirmaron fuentes sindicales a Noticias Argentinas, permanece “inalterable”. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), entre otras organizaciones, mantienen así el plan de lucha que desembocará en una nueva movilización federal.

La decisión se conoció luego de que el juez federal Martín Cormick intimara al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vigente que ordena aplicar la Ley 27.795. El magistrado advirtió además que, en caso de incumplimiento, podrá disponer multas por cada día de demora.

En su resolución, Cormick señaló que “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos” y ordenó al Poder Ejecutivo que dé efectivo cumplimiento a la medida “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”. La cautelar alcanza, entre otros puntos, la actualización de los salarios del personal docente y no docente y de las becas estudiantiles previstas por la Ley de Financiamiento Universitario.

Los sindicatos celebraron la decisión judicial, pero mantienen sus reclamos salariales y presupuestarios. Uno de los principales puntos de conflicto es la recomposición de los ingresos de los trabajadores universitarios, luego de que las organizaciones rechazaran una propuesta oficial de aumento del 3%. La FEDUN y el CIICTI estimaron que los salarios necesitan una recomposición del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, de acuerdo con sus últimos relevamientos.

En ese marco, los gremios prevén sostener durante las próximas semanas distintas medidas de protesta y acciones de visibilización para expresar su rechazo a la situación salarial y reclamar el cumplimiento de la Ley 27.795. La Marcha Federal del 15 de octubre forma parte de ese plan de lucha y fue ratificada por las organizaciones universitarias.

De esta manera, el nuevo capítulo judicial se incorpora a un conflicto que continúa abierto: mientras la Justicia exige al Gobierno avanzar con el cumplimiento de la normativa, los gremios sostienen que la movilización prevista para octubre sigue en pie hasta obtener respuestas sobre el financiamiento universitario y la recomposición salarial.