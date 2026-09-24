Triunfazo en handball: Los Gladiadores vencieron a Brasil y se quedaron con un duelo clave en los Suramericanos

Los Gladiadores dieron otro paso en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un triunfo de enorme valor ante Brasil. En una segunda presentación muy pareja y disputada, Argentina se impuso por 18 a 17 en El Invencible y desató el festejo de las tribunas.

El equipo dirigido por Rodolfo Jung protagonizó un partido de mucha intensidad, con dos selecciones que se alternaron en el dominio y dejaron todo en cada pelota. El primer tiempo fue especialmente cerrado y tuvo pocos goles, con Argentina logrando llegar al descanso con una ventaja de 10 a 8.

En la segunda mitad, Brasil buscó permanentemente mantenerse en partido y el marcador continuó siendo muy ajustado. Argentina consiguió sostener la diferencia en los momentos decisivos y terminó asegurando una victoria por apenas un gol, que provocó una gran celebración entre los hinchas presentes en El Invencible.

El seleccionado argentino había comenzado su participación con un triunfo ante Paraguay por 27 a 17 y ahora sumó una nueva victoria frente a Brasil. Con dos partidos jugados, Los Gladiadores continúan su recorrido en busca de un lugar en la definición del torneo.

El próximo desafío será este jueves a las 19:30 frente a Perú, que llega después de caer ante Uruguay por 38 a 19. Luego, Argentina se medirá con Uruguay el viernes a las 19:30 y cerrará su participación en esta instancia el sábado, desde las 13:30, ante Chile.

El triunfo frente a Brasil le permitió a Argentina celebrar una de las victorias más destacadas de su recorrido en estos Juegos Suramericanos, en una noche en la que El Invencible fue escenario de otro gran festejo del deporte argentino.