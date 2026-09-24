Juegos Suramericanos: Micaela Levaggi ganó los 1500 metros y le dio a Argentina su primer oro en atletismo

Micaela Levaggi se quedó este miércoles con la medalla de oro en los 1500 metros femeninos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le dio a Argentina su primer título en atletismo en esta edición de la competencia. La atleta se impuso en la final disputada en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la ciudad de Santa Fe.

El triunfo tuvo además un condimento especial para Levaggi, que pudo consagrarse ante el público argentino. La corredora destacó el acompañamiento que recibió durante los últimos metros de la prueba y aseguró que los gritos desde las tribunas fueron determinantes para sostener el esfuerzo en el cierre.

“La verdad que en un momento pensé que se me iba la medalla de cualquier color. Los gritos de la gente al último, cuando me abrí en la última recta, fueron lo que me dio el aporte”, expresó la atleta después de la competencia.

Levaggi también remarcó la importancia de haber podido competir y subir a lo más alto del podio en su país. “Vivirlo acá, en mi país, creo que es lo que hace la diferencia”, sostuvo.

La final tuvo, además, una dinámica diferente a la que la argentina suele encontrar en otras carreras. Según explicó, habitualmente es ella quien intenta modificar el ritmo de la competencia, mientras que esta vez fueron sus rivales las que plantearon distintos cambios durante la prueba.

Levaggi disfruta su medalla. (Crédito: Prensa Juegos Suramericanos)

“En otras carreras me acostumbré como a ser sola, que hacía este cambio de ritmo. Esta vez me lo hicieron las chicas”, contó Levaggi.

A pesar de esa situación, la atleta aseguró que había trabajado durante su preparación para poder adaptarse a distintos escenarios y logró sostener el ritmo hasta el tramo decisivo. El esfuerzo en la última recta le permitió quedarse con el primer puesto y festejar junto al público que acompañó la definición en el CARD.

El Odesur era, además, uno de los principales objetivos que Levaggi tenía marcados desde el año pasado. “Ya desde el año pasado me entrenaban, me decían: lo más importante el año que viene es el Odesur. Así que no te salgas del foco de eso”, recordó sobre las indicaciones que recibió durante su preparación.

De esta manera, la atleta argentina coronó en Santa Fe un proceso de entrenamiento pensado especialmente para llegar en las mejores condiciones a los Juegos Suramericanos. Su oro en los 1500 metros representó la primera medalla dorada de Argentina en atletismo y convirtió a Levaggi en una de las protagonistas de la jornada.

El podio en el CARD significó así una celebración especial para el atletismo argentino, con una campeona que pudo festejar en casa y frente al público local en una de las jornadas destacadas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.