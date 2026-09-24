Santa Fe: el Municipio ofreció cambios en el SEOM para frentistas, pero los vecinos insisten en la eximición total

El Municipio de Santa Fe presentó una propuesta para ampliar los beneficios de los frentistas que viven dentro del área del SEOM, pero las vecinales que vienen reclamando cambios en el sistema consideraron que la medida no alcanza el pedido que vienen sosteniendo desde hace meses. El Ejecutivo propone llevar de tres a cuatro las horas diarias de estacionamiento gratuito de lunes a viernes y eliminar el pago para los frentistas durante los sábados, mientras que los representantes barriales insisten con una eximición total.

La propuesta fue presentada este miércoles durante una reunión que funcionarios municipales mantuvieron con representantes de Candioti Sur, Candioti Norte, Mariano Comas, República del Oeste y Zona Sur Pedro A. Candioti, además de la Asociación Civil Vecinos Puerto de Santa Fe. El encuentro se extendió durante unas dos horas en la Estación Belgrano y permitió poner sobre la mesa los distintos reclamos surgidos desde la implementación del estacionamiento medido.

El principal planteo de las vecinales fue que los residentes que viven dentro de la zona del SEOM no tengan que pagar para estacionar frente a sus domicilios. El Municipio, en cambio, planteó una modificación de la franquicia que ya existe para los frentistas.

Actualmente, quienes cuentan con la franquicia pueden estacionar sin costo durante tres horas por día, de lunes a viernes. La propuesta oficial contempla extender ese beneficio a cuatro horas diarias y permitir que esas horas se utilicen tanto durante la mañana como durante la tarde. Además, los frentistas quedarían exentos del pago del SEOM los sábados. La iniciativa deberá ser elevada al Concejo Municipal para su tratamiento.

Según explicó el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, la propuesta surgió a partir de los datos que genera el propio sistema. El funcionario señaló que la información georreferenciada de las dársenas muestra que los frentistas utilizan principalmente la franquicia durante la tarde, cuando regresan a sus viviendas después de la jornada laboral.

Para los vecinos, la medida representa una mejora, pero no resuelve el reclamo de fondo. El presidente de la Vecinal Candioti Sur, Matías Galíndez, valoró que finalmente se concretara la reunión con funcionarios, aunque cuestionó que haya llegado después de varios meses de pedidos. “Nos vamos con sabor a poco, porque nosotros consideramos que la eximición debe ser total para los frentistas”, sostuvo.

Galíndez aclaró que los vecinos no se oponen a la necesidad de ordenar el tránsito ni al sistema de movilidad. “Siempre estuvimos de acuerdo con que hay que ordenar Santa Fe, con el sistema de movilidad, incluso con el SEOM”, afirmó. El cuestionamiento, explicó, está puesto en que los frentistas deban afrontar el costo del Fondo de Movilidad a través del estacionamiento frente a sus propias viviendas. De todos modos, reconoció que la ampliación de la franquicia “realmente nos va a servir” y beneficiará a los vecinos.

Una posición similar expresó Rodrigo Acevedo, presidente de la Asociación Civil Vecinos Puerto de Santa Fe. Si bien valoró que finalmente los vecinos fueran convocados por el Municipio, sostuvo que el pedido sigue siendo la eximición total para los residentes. Además, reclamó modificaciones en otros aspectos vinculados con la circulación en el Puerto, como la ubicación de bicicleteros y espacios para motos.

Desde Barrio Sur, Laura D’Andrea también consideró que la propuesta representa un avance, aunque señaló que esperaban una respuesta más amplia. En ese sector, uno de los principales reclamos estaba relacionado con la posibilidad de utilizar las plazas del SEOM durante la tarde sin costo. “100% satisfechos no, pero conformes”, resumió la representante vecinal.

Durante la reunión, el Municipio también presentó información sobre el destino de los recursos que genera el SEOM. Según explicaron los funcionarios, los ingresos netos integran el Fondo de Movilidad y se destinan a políticas vinculadas con el transporte público, ciclovías y bicisendas, seguridad vial, señalización y tecnología. En ese marco, mostraron avances en la red de semáforos, el sistema público de bicicletas y el Centro de Monitoreo de la Movilidad Urbana.

Así, el encuentro permitió avanzar en una propuesta concreta para ampliar las franquicias de los frentistas, pero dejó pendiente el reclamo principal de las vecinales. Ahora, el proyecto deberá llegar al Concejo Municipal, mientras los representantes barriales continuarán planteando que el beneficio debería ser una eximición total del estacionamiento medido para quienes viven dentro del área alcanzada por el sistema.