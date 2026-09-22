"Queremos el agua del acueducto": la postura de la Vecinal Dos Rutas ante el traspaso a ASSA

Por Santotomealdía

La presidenta de la Vecinal Dos Rutas, Graciela Mondino, expresó una postura favorable al traspaso del servicio de agua potable a Aguas Santafesinas (ASSA) y destacó especialmente la posibilidad de que el cambio permita mejorar la calidad del suministro. En ese sentido, recordó que los problemas con el agua forman parte de una situación que los vecinos conocen desde hace décadas.

“Hace 45 años que vivo acá en Santo Tomé y hace 45 años que tenemos problemas con el agua”, señaló Mondino, quien además contó que consultó a vecinos del sector y encontró una valoración positiva frente al traspaso. “Si es que hay que pagar más, se pagará más, pero la calidad es fundamental”, sostuvo en diálogo con Nova al Día.

La dirigente vecinal también marcó una diferencia respecto de otros sectores de la ciudad y aclaró que Dos Rutas no tiene actualmente un problema permanente de falta de agua. “Nosotros no tenemos problema de agua. El problema es cuando se corta porque es escasa, porque se corta para todo el mundo”, explicó.

En ese punto, Mondino mencionó distintos factores que, a su entender, afectan al servicio. “No hay un control en la municipalidad de la lavada de auto, lavada de vereda, el desperdicio, amén de los caños rotos y las cañerías vetustas de hace años”, enumeró.

En la entrevista concedida a FM Nova 97.5, la presidenta de la Vecinal Dos Rutas también recordó que la discusión sobre la infraestructura y el costo del servicio viene de varios años. Según relató, ya había conversado sobre esta cuestión con Miguel Weiss Ackerley cuando era concejal. “¿Por qué Santo Tomé tiene que hacerse cargo de los caños, del personal, y se está llevando una parte de la plata con el tema del acueducto?”, recordó que le planteaba en aquel momento.

Otro de los puntos sobre los que se pronunció fue el funcionamiento de las cisternas. Mondino explicó que inicialmente la Vecinal Dos Rutas no estaba de acuerdo con esa alternativa, aunque luego consideró que pueden tener una utilidad concreta como respaldo ante eventuales inconvenientes con el acueducto.

“Lo de la cisterna no me parecía mal porque tenemos acá en el barrio una bioquímica que trabajó en ASSA y nos decía que es interesante tener una planta alternativa, porque puede pasar cualquier cosa con el acueducto y uno tiene de dónde sacar el agua. Pero haciendo las cosas como corresponden”, afirmó.

De todos modos, fue clara respecto de cuál considera que debe ser la fuente principal para los vecinos. “Nosotros, acá como vecinos, queremos el agua del acueducto, porque es de otra calidad”, remarcó.

En esa línea, explicó que la diferencia entre ambos tipos de suministro puede advertirse incluso en cuestiones cotidianas. “Siempre fue el planteo que en este barrio no querían tener agua de pozo. No queremos el agua de pozo. Porque sabemos, acá comparamos la calidad, que uno se da cuenta en la ropa, en los utensilios, en el baño, que queda el sarro y es otra cosa”, sostuvo.

Mondino también consideró importante que el traspaso a ASSA incluya una solución para el sistema de cloacas. “También dice que se van a hacer cargo de las cloacas. Eso es fundamental”, afirmó, y cuestionó el estado de la planta de tratamiento.

Para la dirigente vecinal, el cambio de prestador abre una expectativa de mejora que excede la cuestión del abastecimiento puntual. “Así que esperemos que esto salga rápido para que no haya tantos problemas con el resto de los santotomesinos”, concluyó.