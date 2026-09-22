Trump presionó a Irán ante la ONU: “Hacemos un trato o los llevo al infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar a Irán durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y planteó un escenario de máxima tensión para el régimen iraní. “Tengo que tomar una gran decisión: un acuerdo con Irán o aniquilar a la República Islámica”, afirmó, antes de resumir su postura con una frase contundente: “Hacemos un trato o los llevo al infierno”.

Trump comenzó su intervención en Nueva York asegurando que “Estados Unidos ha vuelto y nuestro país es más fuerte que nunca”. El mandatario sostuvo que su administración está “modelando el escenario mundial y resolviendo problemas” y afirmó que pretende evitar que los conflictos internacionales se profundicen.

En ese marco, apuntó directamente contra Irán, al que definió como el “patrocinador número uno del terrorismo”. Trump cuestionó el historial del gobierno iraní y aseguró que su postura frente a Teherán se mantuvo “inquebrantable”.

Uno de los principales ejes de su discurso fue la cuestión nuclear. “Jamás permitiré que Irán tenga un arma nuclear”, sostuvo el presidente estadounidense, quien además pidió a otros países que se mantengan unidos para conservar la presión sobre el régimen iraní.

Trump planteó así dos alternativas para el futuro de las relaciones entre ambos países. Por un lado, habló de la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita a Irán “reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue”. En el otro extremo, volvió a amenazar con una acción militar de máxima intensidad contra la República Islámica.

“Los envío al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza o generaciones futuras”, afirmó Trump al describir el escenario que, según sus palabras, podría producirse si no se alcanza un acuerdo.

El mandatario estadounidense también pidió la intervención de otros países para mantener la presión sobre Irán y sostuvo que una acción coordinada permitiría, según su planteo, avanzar hacia un mundo libre de lo que definió como “la amenaza de terrorismo iraní”. Además, vinculó un eventual acuerdo con la posibilidad de una reducción del precio del petróleo.

Durante su discurso, Trump también defendió la capacidad militar estadounidense frente a quienes cuestionan la disponibilidad de armamento. “Los cobardes y los traidores dicen que no tenemos municiones. Y no es verdad”, afirmó.

Pese al tono de sus advertencias, el presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de alcanzar una salida negociada. “Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones”, sostuvo hacia el final de su referencia a Irán.

El planteo se produjo en el marco de un discurso en el que Trump buscó presentar a Estados Unidos como una potencia capaz de intervenir directamente en los principales conflictos internacionales. La presión sobre Irán y la amenaza de una escalada militar ocuparon así uno de los pasajes centrales de su intervención ante la Asamblea General de la ONU.