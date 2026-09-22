Echeverri, antes de la sesión por Uliambre: “La ley tiene que ser pareja para todos”

Por Santotomealdía



La presidenta del Concejo Municipal de Sauce Viejo, Valeria Echeverri, confirmó que este miércoles a las 10.30 comenzará la sesión extraordinaria convocada para tratar la situación de Pedro Uliambre. En diálogo con Nova al Día, explicó que la sesión será abierta y luego el expediente pasará a comisión, donde los concejales analizarán la documentación antes de adoptar una decisión.

Echeverri señaló que el Ejecutivo ya remitió información complementaria sobre las deudas que atribuye al edil, pero aclaró que hasta este martes todavía no habían llegado los informes solicitados a los juzgados sobre las dos causas judiciales. Además, Uliambre podrá presentarse este miércoles con documentación y realizar su descargo ante el resto de los integrantes del cuerpo.

“Mañana será el día en el que él se va a presentar en el Concejo con la documentación que necesite para ejercer su derecho a defensa”, explicó Echeverri. Según indicó, Uliambre no participó de la reunión que mantuvieron los concejales este lunes.

La presidenta del cuerpo confirmó además que, según la documentación remitida por el Ejecutivo, se reclaman alrededor de 50 períodos impagos. No obstante, consideró fundamental contar con la información judicial para establecer cuestiones como la firmeza y las fechas de las sentencias, aspectos relevantes para determinar si se configura la causal prevista por la Ley Provincial N.º 14.436.

“La ley tiene que ser pareja para todos”

Echeverri sostuvo que el caso deberá recibir “un tratamiento serio” y vinculó su posición con los reclamos que el propio Concejo viene realizando para que el Ejecutivo cumpla con la nueva Ley de Municipios.

“Nosotros fuimos a la Cámara de Diputados solicitando que el Ejecutivo cumpla con la Ley 14.436 para el funcionamiento del Concejo. Entonces, si yo exijo desde mi lugar de Presidencia que el Ejecutivo cumpla con esta ley, más aún la tengo que cumplir yo hacia adentro del Concejo. La ley tiene que ser pareja para todos”, afirmó.

También reconoció que no existe una mirada unánime entre los concejales sobre cómo debe resolverse la situación. “No todos pensamos igual respecto a esto”, señaló, y evitó anticipar cuál será el resultado del tratamiento.

Para que una eventual exclusión prospere se necesitan cuatro votos, equivalentes a los dos tercios de los seis integrantes del Concejo. Echeverri indicó que Uliambre no participaría de esa eventual votación y remarcó que serán los demás concejales quienes deberán analizar los antecedentes y fundamentar posteriormente sus decisiones.

En caso de que finalmente se resolviera el cese, el Concejo deberá informar la decisión al Tribunal Electoral, que determinará quién continúa en la lista correspondiente para ocupar la banca de Uliambre, cuyo mandato comenzó en 2023.

La sesión comenzará este miércoles a las 10.30, aunque el tratamiento podría extenderse mientras se desarrolla el trabajo en comisión y se reúne la información pendiente. “No es agradable para ninguno de los concejales tener que estar evaluando la situación de otro concejal”, resumió Echeverri antes de una jornada que será determinante para el futuro de la banca.