Sauce Viejo: convocaron a una sesión extraordinaria para tratar el pedido de exclusión de Uliambre

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal de Sauce Viejo fue convocado a sesión extraordinaria para este miércoles, en el marco del pedido formulado por el Ejecutivo para avanzar con la exclusión del concejal Pedro Damián Uliambre de su banca. El planteo se sustenta en dos procesos de apremio fiscal por deudas de tasas municipales y en la eventual aplicación de los artículos 26 y 27 de la Ley Provincial N.º 14.436.

La convocatoria representa un nuevo paso en el procedimiento iniciado tras la presentación del intendente Mario Papaleo. Antes de llevar el caso al recinto, la Presidencia del Concejo dispuso verificar el estado de las causas judiciales y de las obligaciones reclamadas, garantizar el derecho de defensa de Uliambre y girar las actuaciones a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La norma invocada establece entre las prohibiciones para ejercer el cargo el caso de deudores del Estado que, condenados por sentencia firme, no paguen sus deudas. Cuando esa causal es sobreviniente a la asunción, el artículo 27 contempla el cese y exige para esa decisión el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Concejo.

Por ese motivo, la Presidencia había solicitado a los juzgados intervinientes que informaran si las sentencias contra Uliambre están firmes y cuál es el estado actual de los procesos. Al Ejecutivo, en tanto, le requirió precisar si las deudas continúan impagas o si posteriormente existieron pagos, convenios u otras circunstancias que modificaran su situación.

Uliambre ya había reconocido públicamente la existencia de obligaciones pendientes y manifestado su intención de regularizarlas. Sin embargo, cuestionó el accionar de la gestión de Papaleo, denunció una “persecución constante” y reclamó que se respete su derecho de defensa y el debido proceso.

La disposición firmada por la Presidencia establecía que, una vez cumplidas o suficientemente sustanciadas las medidas previas, debía fijarse la sesión extraordinaria. Esa instancia quedó ahora convocada para este miércoles, cuando el caso llegará al recinto del Concejo.